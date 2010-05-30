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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۴۰

درجلسه کمیته تیم های ملی؛

برنامه و کادر فنی تیم فوتبال امید نهایی می‌شود/ تعیین قرارداد مربیان بانوان

برنامه و کادر فنی تیم فوتبال امید نهایی می‌شود/ تعیین قرارداد مربیان بانوان

در نشست هفته جاری کمیته تیم های ملی برنامه های آماده سازی، تکمیل کادر فنی تیم فوتبال امید و تعیین میزان قرارداد سرپرستان و کادر فنی تیم های فوتبال بانوان نهایی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ساعت 14 روز سه شنبه 11 خردادماه در محل دفتر علی کفاشیان برگزارخواهد شد، برنامه اردوها و دیدارهای تدارکاتی مورد نظر کادر فنی تیم فوتبال امید مورد تصویب قرارخواهد گرفت.

در این جلسه همچنین در خصوص تکمیل کادر فنی تیم امید و اضافه شدن یک مربی بدنساز برای بازیهای آسیایی کادر فنی بحث و تبادل نظر خواهد شد.

دراین جلسه همچنین برنامه تیم های فوتبال کمتر از 16 و 19 سال کشورمان و برپایی اردوی آمادگی در آلمان پیش از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا نهایی خواهد شد. همچنین در این جلسه پیرامون تعیین قرارداد سرپرستان و مربیان تیم های فوتبال بانوان تصمیم گیری می شود.

نشست کمیته تیم های ملی با حضورعلی کفاشیان، مهدی محمد نبی، فریدون معینی، فریده شجاعی، عباس ترابیان، مرتضی محصص و ... برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1091799

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