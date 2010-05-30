به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ساعت 14 روز سه شنبه 11 خردادماه در محل دفتر علی کفاشیان برگزارخواهد شد، برنامه اردوها و دیدارهای تدارکاتی مورد نظر کادر فنی تیم فوتبال امید مورد تصویب قرارخواهد گرفت.

در این جلسه همچنین در خصوص تکمیل کادر فنی تیم امید و اضافه شدن یک مربی بدنساز برای بازیهای آسیایی کادر فنی بحث و تبادل نظر خواهد شد.

دراین جلسه همچنین برنامه تیم های فوتبال کمتر از 16 و 19 سال کشورمان و برپایی اردوی آمادگی در آلمان پیش از حضور در مسابقات قهرمانی آسیا نهایی خواهد شد. همچنین در این جلسه پیرامون تعیین قرارداد سرپرستان و مربیان تیم های فوتبال بانوان تصمیم گیری می شود.

نشست کمیته تیم های ملی با حضورعلی کفاشیان، مهدی محمد نبی، فریدون معینی، فریده شجاعی، عباس ترابیان، مرتضی محصص و ... برگزار خواهد شد.