نحوه ثبت نام و پالایش کارجویان در تعاونیها/ بیکار از خیاطی تا پیراپزشکی

تقی خان بیگی در گفتگوی مشروح با مهر در خصوص اهداف و برنامه های ایجاد و راه اندازی بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی در 30 استان کشور، با بیان اینکه از اواخر سال 86 بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی راه اندازی شده است، گفت: با نظر وزیر تعاون و موافقت رئیس جمهور تحت نظر وزارت تعاون این بنیادها به صورت خصوصی تشکیل شده اند.

اهداف بنیاد توسعه تعاون و کارآفرینی

رئیس بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران اظهار داشت: هدف این بنیادها تحقق اهداف وزارت تعاون مندرج در ماده 1 قانون تعاون مصوب مجلس در سال 70 است که ایجاد اشتغال و تحقق عدالت اجتماعی توسط بخش تعاون از این طریق دنبال می شود.

خان بیگی با اشاره به اینکه سیاستهای وزارت تعاون در بخش اشتغالزایی توسط بنیادها اجرایی خواهد شد، افزود: اشتغال در حال حاضر به مسئله ای حاد در کشور با توجه به ترکیب سنی کارجویان تبدیل شده است، بنابراین بحث آن نیز اساسی است و ما بیشترین همت خود را در حوزه تحقق اشتغال گذاشته ایم.

مراحل پالایش کارجویان

وی بیان داشت: تفاهم نامه ای نیز بین بنیادها و ادارات کل تعاون استانها منعقد شده است و در این راستا به بنیادها وظایفی سپرده شده است و کارجویان هر استان از این طریق به بنیادها معرفی می شوند تا مورد پالایش، بررسی و طبقه بندی در قالب تعاونیها قرار گیرند. بعد از این از لحاظ سنی، جنسیتی، تحصیلی و توانمندیهای فردی افراد بررسی می شود.

این مقام مسئول، توانمندیهای مدیریتی و رهبری افراد را نیز مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: اینکه افراد بتوانند تعاونی تشکیل دهند و یا اینکه سرگروه تعاونی شوند نیز مدنظر قرار دارد، البته در این بخش ضمن بررسی افراد، آنهایی که حتی هیچ طرح و ایده ای هم ندارند را در قالب تعاونی ها سازماندهی خواهیم کرد.

سازماندهی کارجویان بر اساس توانمندی

خان بیگی خاطر نشان کرد: در هر حال افراد را طبقه بندی می کنیم و با آموزش سرگروهها و معرفی زمینه های سرمایه گذاری در سطح استانها که مشخص نیز شده است کار را ادامه می دهیم. هم اکنون در حدود 15 شهرستان استان تهران زمینه های سرمایه گذاری را مشخص کردیم و کارجویان را در قالب تعاونی قرار می دهیم و با آموزش زمینه های سرمایه گذاری به بانک توسعه تعاون و صندوق مهر امام رضا (ع) و سایر منابع بانکی در صورت نیاز به تسهیلات معرفی خواهیم کرد.

معرفی طرحها به بانک تعاون و صندوق مهر رضا

رئیس بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران ادامه داد: هم اکنون با توجه به ثبت نام افراد کارجو در استان تهران، در مرحله تشکیل بانک اطلاعاتی افراد قرار داریم. حدودا تاکنون 55 هزار اسم کارجو را در سطح استان تهران پذیرفته ایم که البته با ورود کارجویان ثبت نام شده در سایت وزارت تعاون و انعقاد تفاهم نامه های جدید سطح پذیرش نیز افزایش می یابد.

ایجاد بانک اطلاعاتی/ثبت نام 55 هزار کارجو در 78 رشته

وی تصریح کرد: در 78 رشته تحصیلی کارجویان استان تهران از هنرستان، کار و دانش و دانشگاهی از خیاطی تا پزشکی و پیراپزشکی شناسایی شده اند.

خان بیگی در مورد میزان تسهیلات قابل پرداخت به کارجویان در قالب تعاونی به نوع طرح و میزان منابع مورد نیاز آن اشاره کرد و بیان داشت: البته تاکنون صندوق مهر امام رضا (ع) و بانک توسعه تعاون میزان تسهیلات قابل پرداخت به کارجویان تعاونی را به ما ابلاغ نکرده است.

مشاغل خدماتی در اولویت

این مقام مسئول در بخش تعاون افزود: به نسبت طرحهایی که به بانکها ارجاع می شود میزان تسهیلات نیز متفاوت خواهد بود ولی در استان تهران بیشتر به دنبال سازماندهی کارهای خدماتی با کمک شهرداری تهران هستیم و از این طریق به دنبال سازماندهی مشاغل خانگی نیز خواهیم بود.

به گفته وی، مشاغل خانگی خدماتی که بتوان برای افراد در منازل سازماندهی کرد به کمک شهرداری تهران دنبال خواهد شد تا با ایجاد بازارچه هایی افراد بتوانند محصولات خود را ارائه کنند و همچنین از این طریق با ایجاد تعاونیهای بازاریابی برای فروش محصولات این بخش و حتی صادرات نیز فعالیت خواهیم کرد.

55 هزار کارجوی بدون طرح

خان بیگی با اشاره به اینکه تاکنون 55 هزار نفر از افراد کارجو هیچ طرح اشتغالی ارائه نکرده اند، گفت: بخشی از این افراد در سفرهای استانی دولت تقاضای شغل کرده اند که نامه های آنها را دریافت کردیم و بخش دیگری نیز با ثبت نام در سایت وزارت تعاون معرفی شده اند.

رئیس بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون استان تهران با بیان اینکه ما بیشتر نقش هماهنگی و تقویت افراد کارجو را به عهده داریم به نقش هدایتی افراد کارجو به لحاظ مالی، حقوقی و اداری اشاره کرد و اظهار داشت: تا زمانی که افراد بتوانند روی پای خود بایستند این حمایتها ادامه خواهد داشت.

یک توصیه/خودکفایی کارجویان

وی با تاکید بر اینکه کارجویان حتما به سایت وزارت تعاون مراجعه برای ثبت نام مراجعه کنند، افزود: وزارت تعاون افراد را در گروههای مختلف به بنایادهای توسعه تعاون و کارآفرینی ارجاع می دهند تا از طریق پالایش افراد هر زمانی که به اطلاعات آنها خواستیم دسترسی داشته باشیم و با توجه به اطلاعات جانبی، سرگروهها مشخص می شوند تا تعاونیها تشکیل شوند.

خان بیگی ضمن تاکید بر اینکه به افراد کمک می کنیم تا خودشان طرحی را دنبال کنند و به صورت خودکفا تشکیل یک مجموعه کارفرمایی را بدهند، بیان داشت: اگر افراد خودشان طرح داشته باشند ما آن را بررسی و اعلام نظر خواهیم کرد.

افراد دور از مرکز نگران نباشند

این مقام مسئول در بخش تعاون با اعلام اینکه بنیادها در بخش تسهیلات و میزان منابع اختیاری ندارند، به مجموعه بانک توسعه تعاون، وزارت تعاون، بنیادها و صندوق مهر امام رضا (ع) اشاره کرد و گفت: نقش ما حمایت و هدایت افراد و معرفی به بانکها است.

وی همچنین به بررسی طرحهای مختلف در بانکها اشاره کرد و تصریح کرد: در تمام استانها افراد بر اساس تقاضا به سیستم وارد می شوند و توسط بنیادهای توسعه تعاون و کارآفرینی همان استان پالایش و سازماندهی خواهند شد. افرادی که از مراکز استانها دور هستند نیز لیست مشخص دارند و در منطقه خود سازماندهی خواهند شد که البته با توجه به سیاستهای دولت، در مناطق دیگر نیز ممکن است سازماندهی شوند و از نظر ما منعی وجود ندارد.