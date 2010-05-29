به گزارش خبرگزاری مهر ، این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع خواهد شد و با مداحی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و خیر مقدم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسن خمینی تولیت آستان مقدس امام راحل و سخنرانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد بعنوان سخنران قبل از خطبه انشاءالله انجام و ادامه خواهد یافت.

در این اطلاعیه از عموم مردم متدین و انقلابی ملت شریف ایران علی الخصوص استان تهران دعوت بعمل آمده است راس ساعت 11 صبح در این مراسم عظیم الهی سیاسی شرکت نمایند.