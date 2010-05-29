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۸ خرداد ۱۳۸۹، ۲۲:۱۴

نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه می‌شود

نماز جمعه تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه می‌شود

مراسم نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته تهران 14 خرداد که مقارن با سالروز رحلت ملکوتی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس سرّه الشریف است به امامت ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای مدظله العالی در حرم مطهر آن امام عظیم الشان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر ، این مراسم با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید شروع خواهد شد و با مداحی مداحان اهل بیت عصمت و طهارت (ع) و خیر مقدم حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج سید حسن خمینی تولیت آستان مقدس امام راحل و سخنرانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد بعنوان سخنران قبل از خطبه انشاءالله انجام و ادامه خواهد یافت.

در این اطلاعیه از عموم مردم متدین و انقلابی ملت شریف ایران علی الخصوص استان تهران دعوت بعمل آمده است راس ساعت 11 صبح در این مراسم عظیم الهی سیاسی شرکت نمایند.

کد مطلب 1091823

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