خوزستان پنج هزار هکتار بافت فرسوده دارد

حسین حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: یکی از مشکلاتی که بافت های فرسوده برای هر شهر و منطقه ای به همراه می آورند این است که به هیچ وجه نمی توان ساکنان بافت های فرسوده را افرادی با نشاط تلقی کرد.

حیدری تاکید کرد: ساکنان این مناطق هر لحظه منتظر کوچکترین زمین لرزه هستند تا خانه هایشان بر سرشان خراب شود و همیشه همراه با چنین کابوسی دست و پنجه نرم می کنند به همین دلیل نمی توان آنها را افرادی با نشاط به حساب آورد.



وی افزود: فرسودگی ساختمان ها و تنگی معابر، مشکل بودن عبور و مرور خودروهای امدادی و پائین بودن ایمنی از دیگر مشکلاتی هستند که در این مناطق آرامش مردم را سلب کرده است.



مدیر کل امور شهری استانداری خوزستان افزود: شهری با مردم افسرده هیچ وقت شاهد پویایی نخواهد بود ولی باید با اتخاذ روش هایی برنامه ریزی شده و کاربردی و استفاده از تجربیات دیگران، بافت های فرسوده خوزستان را ساماندهی کرد.



حیدری عنوان کرد: برای احیای بافت های فرسوده استان خوزستان نیازمند مشارکت تک تک مردم هستیم که نخستین گام آن آگاه سازی و اطلاع رسانی مردمی است و این کار هم اینک در استان خوزستان آغاز شده است.



مدیر کل امور شهری استانداری خوزستان افزود: خوزستان با وجود پنج هزار هکتار بافت فرسوده ای که دارد جزوه استان های پیشرو در کشور محسوب می شود که البته می توان با نگرش علمی و آگاهی بخشی بر مشکلات این بخش غلبه کرد.

وی افزود: امسال میزان اعتبارات در نظر گرفته شده برای احیای بافت های فرسوده استان با محدودیت خاصی مواجه نیست و کلیه درخواست های مردمی در این زمینه قابل پذیرش خواهند بود به همین دلیل انتظار می رود مردم ساکن در بافت های فرسوده مصوب استان برای دریافت تسهیلات پیگیری های لازم را انجام دهند.