کاهش عرضه مسکن باعث بالارفتن انفجاری قیمتها خواهد شد

اسحاق رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: نقطه اوج نیاز کشور به مسکن، سالهای 91 و 92 هستند این در حالی است که هم اکنون شاهد رکود بی سابقه ای در ساخت و ساز و عرضه مسکن در کشور هستیم.

وی افزود: طبق آمار دولت نیاز کشور به مسکن جدید هر سال، یک میلیون و 300 هزار واحد مسکونی است که در سالهای 78 و 88 کشور به علت رکود در ساخت وساز به این رقم های نرسید در حالیکه جمعیت جوان کشور که به زودی باید ازدواج کنند و به خانه های جدید نیاز پیدا می کنند روز به روز در حال افزایش است.



رحمانیان تاکید کرد: این کمبود مسکن هر ساله در حال انباشت است و به زودی به علت بالا رفتن تقاضا و کاهش مسکن شاهد بالا رفتن قیمت مسکن به صورت انفجاری و فنری خواهیم بود که دولت باید برای جلوگیری از این افزایش قیمتها از هم اکنون چاره اندیشی کند چرا که رکود در ساخت و ساز تنها به خواست دولت قابل حل و رفع است.



رئیس انجمن انبوه سازان مسکن خوزستان عنوان کرد: این افزایش به گونه ای خواهد بود که حتی از افزایش سرسام آور قیمتها در سال 1384 هم بیشتر خواهد بود ضمن اینکه من پیش می کنم رکود حاکم بر بازار مسکن تا پایان امسال هم تدوام نخواهد یافت.



وی بزرگتری عامل رکورد فعلی در بازار مسکن را سوق دادن تسهیلات مسکن به سوی طرح مسکن مهر از سوی دولت عنوان کرد و گفت: در صورتیکه طرح مسکن مهر با تاخیر اجرا شود آنگاه این افزایش قیمتها جدی تر نیز خواهد شد چرا که بسیاری از مردم به خصوص زوجهای جوان تمام نگاه خود را به خانه دار شدن را به طرح مسکن مهر معطوف کرده اند این در حالی است که تا به امروز کمتر کسی از این طریق صاحب خانه شده است.



رحمانیان همچنین تاکید کرد: استان خوزستان به علت کارگری بودن و پذیرایی از کارگران مهاجر بیشترین آسیب را در زمان گرانی ها خواهد دید و از هم اکنون انتظار می رود دولت راهکارهایی برای مهار این پدیده بیندیشد.