14 میلیون تن محصول در پتروشیمی های مستقر در ماهشهر تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مجتمع‌های پتروشیمی بندرامام، مارون، بوعلی‌سینا، رازی، فن‌آوران، امیرکبیر، تندگویان، لاله، شیمی بافت، نوید زرشیمی، رجال، فارابی، خوزستان و غدیر 14 مجتمعی هستند که آمار فروش داخلی آنها در سال گذشته 30 میلیارد و 449 میلیون ریال بوده است که در این میان پتروشیمی فجر به عنوان تنها یوتیلیتی موجود در منطقه یادشده در فهرست تولیدکنندگان قرار گرفته است.

میزان صادرات این مجتمع‌ها در مدت یاد شده پنج میلیون و 367 هزار و 225 تن و ارزش آن برابر دو میلیون و 809 هزار دلار بوده است.



از آنجا که سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی برای مدیریت و تحقق توسعه فعالیت‌های صنعت پتروشیمی در منطقه ماهشهر ایجاد شده است، در سال جاری نیز شاهد راه‌اندازی و بهره‌براری از چند طرح جدید در این منطقه خواهیم بود که طرح‌‌های NF سوم بندرامام (2 میلیون و 685 هزار تن اتان، پروپان، بوتان، پنتان و پلاس)، کلر آلکالی پتروشیمی اروند (یک میلیون و 507 هزار تن پی. وی. سی، کلر مایع، اتیلن دی‌کلراید، وینیل کلراید منومنر، سود سوز آور و آب ژاول)،‌ پلی‌اتیلن سبک توسط پتروشیمی امیرکبیر (300 هزار تن) و فاز دوم ایزوسیانات‌های پتروشیمی کارون (85 هزار تن متیلن دی فنیل دی ایزوسیانات و اسید کلریدریک) از جمله این طرح هاست.



افزون بر این، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، به منظور بهبود روند بارگیری و تخلیه محصولات پتروشیمی، اسکله شماره 2 مایعات را با ظرفیت صادراتی سالانه 2 میلیون و 400 هزار تن در دست اجرا دارد.

همچنین پتروشیمی فجر برای ادامه تامین سرویس‌های جانبی مورد نیاز مجتمع‌های پتروشیمی موجود در منطقه اقدام به اجرای طرح توسعه برای تولید 640 مگاوات برق، 750 تن در ساعت بخار، 6 هزار و 600 متر مکعب در ساعت آب اسمز معکوس، هزار و 960 متر مکعب در ساعت آب بدون املاح، 9 هزار متر مکعب در ساعت آب برج خنک کننده، 250 متر مکعب در ساعت آب آشامیدنی، 400 متر مکعب در ساعت آب سرویس، 400 متر مکعب در ساعت آب آتش نشانی، 9 هزار و 800 متر مکعب در ساعت آب زلال شده، 13 هزار نرمال متر مکعب در ساعت هوای ابزار دقیق، 7 هزار نرمال متر مکعب در ساعت هوای سرویس، 18 هزار و 200 نرمال متر مکعب در ساعت نیتروژن و 19 هزار نرمال متر مکعب در ساعت اکسیژن کرده است.

با تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها، توسعه بخش بالادستی پتروشیمی در این منطقه اشباع می‌شود؛ از این رو حرکت به سمت ایجاد و توسعه صنایع میان‌دست و پایین‌دست در منطقه ماهشهر امری ضروری به نظر می‌آید.

بر اساس این گزارش، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی براساس مصوبه تیر ماه سال 1376 شورای عالی مناطق آزاد تجاری _ صنعتی فعالیت‌های خود را در سال 1377 آغاز کرده است. این منطقه با نزدیک به 2 هزار و 600 هکتار مساحت، در جنوب غربی ایران و در شهرستان ماهشهر واقع شده است.

این منطقه با توجه به موقعیت طبیعی و جغرافیایی، همچنین برخورداری از تسهیلات قانونی مناطق ویژه، به منظور توسعه صنعت پتروشیمی و تأمین منافع اقتصادی، اجتماعی و ملی، جذب فناوری به ویژه در صنایع پایین‌دستی‌ و افزایش اشتغال در استان خوزستان ایجاد شده است.

منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر یکی از مناطق موفق در جذب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی بوده است به گونه ای که مجتمع‌های رجال و غدیر در این منطقه با مشارکت و سرمایه‌گذاری این بخش ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده است.