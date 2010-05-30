کلانشهر کرج نیازمند احداث شهربازی است

حجت الاسلام عبدالله پورمظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: کلانشهر کرج جمعیت زیادی دارد و به موازات این امر، نیازهای آن در زمینه مسائل تفریحی نیز افزایش می یابد با این وجود، یک شهربازی مطلوب در کرج وجود ندارد.

وی ادامه داد: جمعیت کودکان و نوجوانان درکلانشهر کرج کم نیست و آنها نیازمند برخورداری از امکانات تفریحی هستند که در این زمینه لازم است اقدامات مناسب انجام شود و مکانهای تفریحی کرج در صورت امکان افزایش پیدا کند.

این مسئول عنوان کرد: جای یک شهربازی کارآمد در کرج خالی است درحالیکه برخی از مناطق دیگر در کشور که جمعیت کرج را دارند، از شهربازی برخوردار هستند اما کرج هنوز شهربازی ندارد.

وی خاطرنشان کرد: در پارک نبوت کرج یک شهربازی وجود داشت که آن نیز تعطیل شد و در حال حاضر اگر شهروندان کرجی بخواهند چند ساعتی را در شهربازی بگذارنند، باید به تهران یا سایر مناطق اطراف مراجعه کنند که این امر، ترافیک در جاده ها و بزرگراه های اطراف را به ویژه در ایام تعطیل افزایش می دهد.

پورمظاهری اضافه کرد: لازم است زمینه های احداث یک شهربازی کارآمد در کرج در اسرع وقت فراهم شود و آن را چه به شکل سرپوشیده و چه سرباز احداث کنیم تا امکانات تفریحی این کلانشهر افزایش یابد و با جمعیت موجود هماهنگ باشد.

وی بیان کرد: البته صرف احداث شهربازی کافی نیست و باید همه موارد ایمنی نیز در احداث آن رعایت شود تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری شود و مجبور نباشیم پس از مدتی، آن را تعطیل کنیم.

این مسئول یادآور شد: تداوم نظارتها از زمان آغاز بکار شهربازی نیز بسیار مهم است و نباید از این امر غافل شویم زیرا شهربازی همواره محل رجوع شهروندان است و نباید اجازه دهیم که هیچ عاملی در شهربازی سلامت جسمی مردم را تهدید کند.