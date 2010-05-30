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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۹:۰۹

برای برگزاری دیدار تدارکاتی/

تیم ملی ووشو ایران شنبه به مصاف تیم ملی چین می‌رود

تیم ملی ووشو ایران شنبه به مصاف تیم ملی چین می‌رود

کاروان 10 نفره ووشو ایران برای برگزاری یک دیدار دوستانه با تیم ملی چین چهارشنبه راهی این کشور می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی ووشو ایران که خود را برای حضور در بازیهایی آسیایی گوانگژو آماده می کند بامداد چهارشنبه راهی این کشور می شود. این دیدار در بخش ساندا(مبارزه) روز شنبه 15 خردادماه برگزار خواهد شد و تیم ملی هم بعد از این دیدار به تهران بازمی گردد.

فرهاد فتحی که چندی قبل برای حضور در کادر این تیم به تهران آمده در تهران باقی می ماند و تمرینات سایر ملی پوشان را زیر نطر خواهد گرفت. رامین موحد نیا و "وی اندونگ" به عنوان مربی این تیم را همراهی می کنند.

راضیه طهماسبی در وزن 52- کیلوگرم و خدیجه آزادپور در وزن 60- کیلوگرم 2 سانداکار تیم ملی ووشو بانوان هستند که با هدایت "پانگ یان" به چین اعزام می شوند. 

وحید ببری در وزن 65- کیلوگرم، سجاد عباسی در وزن 70- کیلوگرم، مجتبی حسین زاده در وزن 75- کیلوگرم، حسین اوجاقی در وزن 80- کیلوگرم و غلامحسن حسین زاده در وزن 85- کیلوگرم 5 سانداکار تیم ملی ووشو آقایان راتشکیل می دهند.

وی یان دونگ به عنوان سرمربی و رامین موحدنیا به عنوان مربی تیم ملی ساندا آقایان تیم ملی ووشو کشورمان را در این مسابقه همراهی خواهند کرد.
سفر به چین یکی از برنامه های تیم ملی ووشو برای آماده سازی جهت حضور در بازیهایی آسیایی می باشد. 
کد مطلب 1091839

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