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۱۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۳:۰۵

در آخرين خبرها از تحولات عراق تاكنون:

دور جديد درگيريها در شهر موصل آغاز شد

شبكه خبري الجزيره لحظاتي قبل از دور جديد درگيريهاي شديد نيروهاي آمريكايي با افراد مسلح در شهر موصل در شمال عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر، شاهدان عيني و مسئولان بيمارستان اين شهر گفتند: در پي اين درگيريها 7 تن كشته و25 تن ديگر نيز زخمي شدند.

اين شبكه خبري به جزييات بيشتر درباره اين خبر اشاره اي نكرد .اما از عراق خبرمي رسد يك خط لوله نفت درنزديكي شهر بصره درجنوب عراق هدف قرار گرفت .

شاهدان عيني و مسئولان اطفاي حريق عراق گفتند : اگرچه افراد خرابكارامروز خطوط لوله نفت را درجنوب به آتش كشيدند  اما اين اقدام هيچ تاثيري در صادرات نفت عراق نخواهد داشت .

به گفته شاهدان براثر نشت مايعات نفتي درسطح خاك و آتش سوزي، دود غليظي آسمان منطقه را فرا گرفته است وشعله هاي  آتش تا 10 كيلومتري جنوب بصره ديده مي شود.

 

 

  

کد مطلب 109184

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