رقابتهای انتخابی تیم ملی بانوان چهارشنبه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ترکیب تیم ملی تکواندو بانوان برای حضور در جام جهانی روز چهارشنبه پس از برگزاری رقابتهای انتخابی مدعیان در چهار وزن المپیکی مشخص خواهد شد.

در این رقابتها در وزن 49- کیلوگرم سارا خوش جمال فکری، فاطمه نعمتی، دینا پوریونس ، مهتاب ایرجی و فریده رشیدی به رقابت خواهند پرداخت. سولماز تیموری، فرزانه صاحبی و راحله آسمانی در وزن در وزن 57- کیلوگرم ، نیره رستمی ، فاطمه روحانی ، پریشاد قربانی ، پریا پورنعمت ، سهیلا سیاحی و نفیسه مخلصی در وزن 67 + کیلوگرم به مصاف هم خواهند رفت.

ضمن اینکه سوسن حاجی پور، پریسا فرشیدی و سمانه شش پری با کسب مدال در رقابتهای قهرمانی آسیا بدون برگزاری رقابت انتخابی مستقیما به اردو دعوت می شوند.

مریم آذر مهر مربی این تیم در مورد این رقابتها به خبرنگار مهر گفت: جام جهانی برخلاف دوره های پیش که در 5 وزن برگزار می شد، طبق دستور العمل فدراسیون جهانی در در 4 وزن المپیکی انجام خواهد شد و تیم ملی کشورمان با 8 شرکت کننده( 4 نفر اصلی 4 نفر ذخیره) دراین رقابتها که اواخر تیرماه در کشور چین برگزار می شود، حضور خواهند یافت.



وی با اشاره به اینکه اردوهای آماده سازی تکواندو از امروز یکشنبه در سالن آزادی تهران آغاز خواهد شد گفت: به دلیل کمبود زمان این اردوها تا زمان اعزام بدون وقفه ادامه خواهد یافت.

تیم ملی بانوان تکواندو در سال 2009 و جام جهانی باکو آذربایجان پس از شکست انگلیس و کانادا در مرحله یک چهارم نهایی با شکست 3 بر 2 در برابر مراکش از دور رقابتها حذف شد.

جام جهانی تکواندو در سال 2010 طی روزهای 26 تا 29 تیرماه در چین برگزار می شود.