به گزارش خبرنگار مهر، چندی قبل رئیس فدراسیون جهانی تکواندو در اجلاس مشترک کمیته بین‌المللی المپیک و سازمان ملل در محل موزه المپیک شهر لوزان سوئیس به شکلی یک جانبه و یک طرفه در بحث توسعه صلح در جهان از طریق ورزش اشاره بر حضور اعضایی از اسرائیل و ایران در جمع شورای فدراسیون جهانی داشته و عنوان کرده بود ایران و اسرائیل اعتقاد دارند تحت عنوان ورزش اختلاف را کنار گذاشته و با یکدیگر برای رسیدن به هدف صلح و امید کار کنند.

در بخش دیگری از سخنرانی نسبتا مفصل دکتر "چو" که به روی خروجی سایت رسمی این فدراسیون نیز قرار گرفته است، گفت: فدراسیون جهانی تکواندو مدلی از حرکت به سمت صلح و هارمونی است به نحوی که اعضای شورای فدراسیون جهانی از ایران و اسرائیل اعتقاد دارند اختلافات سیاسی شان را کنار بگذارند و با دوستی کنار یکدیگر نشسته و تحت نام ورزش به یکدیگر احترام بگذارند و برای رسیدن به هدف صلح و امید با یکدیگر کار کنند .

سید محمد پولادگررئیس فدراسیون تکواندو کشورمان تیز با ارسال نامه ای به "چانگ وون چو" رئیس فدراسیون جهانی تکواندو در این مورد واکنش نشان داده است. در این نامه خطاب به "چو" آمده است:

«ضمن ابراز تشکر از حمایتهای همه جانبه شما و تلاشهای بی وقفه ای که در جهت رشد و اعتلای تکواندو در جهان داشته اید لازم می دانم در رابطه با اظهارات شما در اجلاس مشترک کمیته بین المللی المپیک و سازمان ملل در لوزان بویژه مطلبی که در مورد ایران و رژیم اشغالگر قدس بیان نموده اید مطالبی را جهت اطلاع شما و روشن نمودن موضوع عنوان نمایم .

1- من و شما بخوبی می دانیم که مطلب عنوان شده صرفاً تمایلات شخصی و قلبی شما بوده و هیچ موضوعی فراتر از آن وجود نداشته است و ذکر موضوع بدون شک صرفاً یک اشتباه لفظی است که درخواست ما رفع آن می باشد.

2- قطعاً مطلع هستید اینجانب و سایر رؤسای فدراسیونها عضو به عنوان نمایندگان ورزشی کشورهای مطبوع خود و نه به عنوان نمایندگان سیاسی با اعتقاد کامل و پایبندی به تمامی مواضع و دستورات کشور مطبوع خود در میادین ورزشی حضور می بابیم.

3- برای مردم ما و نظام جمهوری اسلامی ایران کسب مدالها و جایگاههای بلند مرتبه جهان و قاره ای صرفاً با رعایت اصول انقلابی و اسلامیمان معنا ومفهوم داشته و ارزشمند بوده و هست و عدم به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس و رابطه با آن رژیم یکی از مهمترین اصول انقلابی ما می باشد.