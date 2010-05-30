هم ‌اندیشی گروه های دانشجویی مروج نانو برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسات هر سه ماه یک بار با حضور نمایندگانی از گروه های دانشجویی فعال در حوزه نانو در دانشگاه ها برگزار می شود این نشست، توسط کارگروه ترویج ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و به میزبانی انجمن علمی نانو فناوری دانشگاه تفرش برگزار می شود.

موضوع این هم اندیشی که در دانشگاه تفرش برگزار می شود، "برگزاری مسابقات دانشجویی نانو" خواهد بود.



"آشنایی با فعالیت های گروه‏های دانشجویی نانو"، "توسعه فناوری نانو و نقش مالکیت فکری در آن" و "برگزاری جشنواره فناوری نانو" از موضوعات برخی جلسات این هم اندیشی ‏است.