وی در ادامه افزود: این مجموعه مانند دیگر مجموعههای تلویزیونی خالی از ضعف و آسیبهای هنری نیست، اما باید پخش آن تمام شود و بعد درباره صحبت کنیم. به نظرم بهتر است قضاوت کامل را بعد از پخش آخرین قسمت از آن واگذار کنیم.
رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به دیگر مجموعههای الف تلویزیونی گفت: درباره سریالهای دیگر هم باید بگویم که برخی مواقع با وجود برنامهریزیهای خوبی که انجام میشود و قصههای مناسبی که نوشته شده، احساس کنیم ریتم مجموعه مطلوب نیست و رضایت مخاطبان را جلب نمیکند. در چنین مواقعی قطعا تغییراتی را اعمال میکنیم. هدف ما رضایت و احترام به مخاطب است.
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همکاران در هنگام تصویربرداری تعداد زیادی پلان و سکانسهای ویژه ضبط میکنند تا تدوینگر اثر خوبی در نهایت تدوین کند
ضرغامی خاطرنشان ساخت:اگر برنامهریزی هم خوب باشد، اما با مطالبات و انتظارات مخاطبان فاصله داشته باشد و آنها نظر دیگری درباره ریتم یک سریال داشته باشد از همکاران میخواهیم تا نظر مخاطب را جلب کنند.
وی درباره اینکه پس تکلیف بودجه زیادی که صرف تهیه مجموعهها میشود، چه خواهد شد، توضیح داد: همانطور که اشاره کردم ما به دنبال جلب نظر مخاطب هستیم و این مسئله همیشه ادامه پیدا میکند. همکاران ما در هنگام تصویربرداری تعداد زیادی پلان و سکانسهای ویژه ضبط میکنند تا تدوینگر اثر خوبی در نهایت تدوین کند. این مسئله در تولید فیلمهای سینمایی و آثار مشهور دنیا هم صدق پیدا میکند. سکانسها و پلانها زیاد است تا تدوینگر به عنوان کارگردان دوم اثر دستش باز باشد.
رئیس سازمان صدا و سیما خاطر نشان ساخت: تدوینگر به عنوان کارگردان دوم باید سکانسها و پلانهای زیادی در اختیار داشته باشد تا با آزادی عمل تدوین کند. این کار حرفهای است و اشکالی بر آن وارد نیست.
ضرغامی درباره راهاندازی زمان شبکه ورزش و اینکه آیا امسال محقق میشود، توضیح داد: برای شبکه ورزش یکسری اقداماتی انجام شده است، اما نمیتوانم زمان راهاندازی برای این شبکه بگویم، اما مذاکراتی در این باره با سازمان تربیت بدنی انجام شده است. در صورت فراهم شدن اعتبارات این شبکه را راهاندازی میکنیم.
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