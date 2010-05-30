روابط عمومی ها از مشکلات ساختاری و مزمن رنج می برند

ابراهیم خامی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس، با اعلام این خبر افزود: کمیته های پژوهشی، آموزشی، ارتباطات و غیره در شورای هماهنگی روابط عمومی های استان در حال شکل گیری است. برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در حال طراحی و برنامه ریزی است.

مشاور استاندار هرمزگان با بیان اینکه روابط عمومی ها نقش موثری در پیشرفت کشورهای توسعه یافته دارند، خاطرنشان کرد: حتی می توانیم در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته هم از توانایی های روابط عمومی ها در جهت سرعت بخشیدن به پیشرفت و پویایی کشور کمک کرد.

خادمی پور اظهار کرد: استان هرمزگان به جهت موقعیت جغرافیایی و ظرفیت های بالقوه اقتصادی، صنعتی، گردشگری و تجاری میتواند نقش روابط عمومی ها را در جهت پیشبرد و توسعه استان موثر باشد. در همین راستا بخشنامه ایی جهت تقویت و استحکام جایگاه واقعی روابط عمومی ها در استان هرمزگان در حال تدوین است.

به گفته وی، شورای هماهنگی روابط عمومی نهادی است که برای اجرای برنامه های خود نیازمند اعتباراتی می باشد که سعی در جذب اعتبارات مصوب در حوزه فرهنگ استان هستیم.

خادمی پور با اشاره به اینکه ارتباط با رسانه ها مشکل اصلی روابط عمومی ها در استان بود، افزود: با هماهنگی های صورت گرفته با خانه مطبوعات استان یک نماینده از رسانه ها در شورای هماهنگی روابط عمومی ها به عنوان عضو افتخاری و مشاور در جهت تقویت این روابط حضور خواهد داشت.