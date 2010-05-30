مجموعه 120 جلدی گزیده و شرح آثار بزرگان ادبیات ایران به جلد سوم رسید

اسدالله بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر از تدوین گزیده ای از آثار شاعران و نویسندگان بزرگ ایران در قالب مجموعه ای 120 جلدی خبر داد و گفت: این مجموعه در قالب طرح اشاعه و ترویج ادب و فرهنگ تمدن ایرانی-اسلامی منتشر می شود که تاکنون جلد نخست آن با نام "گزیده تحلیلی-تشریحی شاهنامه فردوسی" توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.

وی ادامه داد: در این طرح 10 بسته فرهنگی که هر کدام شامل 12 کتاب است منتشر می شود و این کتابها به آثار شاعران و نویسندگان مختلفی چون شاهنامه، سعدی، مولانا، عطار، نظامی، خیام و ... می پردازد که در حال حاضر دو جلد که مربوط به سعدی و مولانا است در صحافی است و پس از انتشار آنها در جلسه ای آثار دیگر شاعران و نویسندگان اولویت بندی و به پژوهشگران سفارش داده خواهد شد.

مولف "گزیده تحلیلی-تشریحی شاهنامه فردوسی" با اشاره به اینکه تدوین این دو جلد زیرچاپ این مجموعه را هم وی برعهده داشته است بیان کرد: کار پژوهش و نگارش جلدهای دیگر این مجموعه به نویسندگان مختلفی واگذار می شود و گرچه انتشار سه جلد اول با زمان بیشتری بود ولی انتشار جلدهای دیگر با واگذار شدن مسئولیت آنها به نویسندگان مختلف با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت و حتی ممکن است تعداد زیادی از این مجلدها همزمان منتشر شود.

بقایی درباره دو جلد زیرچاپ این مجموعه توضیح داد: هر کدام از ین کتابها 200 صفحه دارد که در قالب گزیده ای از زیباترین نظم ها و نثرهای سعدی و مولانا برای ایجاد رغبت در جوانان برای خواندن آثار مفاخر ادبی منتشر می شود. این دو کتاب مانند کتاب مربوط به شاهنامه بر تحلیل و تشریح تکیه ندارد و رویکرد غالب آوردن گزیده ای از زیباترین نوشته های سعدی و مولانا است و در جایی که آوردن شرح خیلی لازم بوده است چنین رویکردی داشته ام.

این نویسنده در پایان و در توضیح بیشتر این مجموعه افزود: سعی می شود در این مجموعه سبکهای مهم ادبیات ایران مورد توجه قرار گیرد به طور نمونه سبک خراسانی، عراقی، هندی، بازگشت و... مورد نظر است. در هر بسته یک اثر به عنوان اثر برجسته این سبکها قرار داده می شود.

"گزیده تحلیلی-تشریحی شاهنامه فردوسی" بعد از "بوی جوی مولیان" و "کجاوه سخن" سومین اثر بقایی است که در 438 صفحه توسط انتشارات سوره مهر منتشر شده است.