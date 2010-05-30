رفتار غرب با ایران ناعادلانه و ریاکارانه است/ بیانیه تهران خطری علیه جهان نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، رجب طیب اردوغان که روز شنبه در حاشیه نشست ائتلاف تمدنها در ریودو ژانیرو سخن می گفت، ضمن انتقاد از عقب نشینی غرب از شرایط اعلام شده برای توافق ترکیه، برزیل با تهران اظهار داشت : رویکردی که غرب در برابر بیانیه تهران در پیش گرفته، عادلانه نیست.

وی گفت به همراه لولا داسیلوا رئیس جمهوری برزیل بر تلاشهای دیپلماتیک برای جلب حمایتهای کشورهای دیگر از بیانیه و توافق تبادل سوخت تهران خواهد افزود.

رجب طیب اردوغان همچنین اعلام کرد : در نشست ماه آینده گروه 20 در کانادا این مسئله را با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در میان خواهم گذاشت.

وی درپاسخ به اظهارات هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که توافق تهران را خطری برای جهان توصیف کرده بود، گفت: گامی که ما در تهران برداشتیم نه تنها کسی را به مخاطره نمی اندازد، بلکه مانع بروز خطر می شود.

در همین رابطه و در خبری دیگر اعلام شد است که احمد داود اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه که در سفر آمریکای جنوبی به سر می برد برای دیدار با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به واشنگتن سفر خواهد کرد.



لازم به ذکر است که روسای جمهوری ایران و برزیل به همراه نخست وزیر ترکیه روز دوشنبه 27 اردیبهشت درپی مذاکراتی که در حاشیه نشست گروه 15 در تهران داشتند بیانیه ای سه جانبه را منتشر کردند که به " بیانیه تهران" اشتهار یافته است؛ بر اساس آن قرار شد که اورانیوم کمتر غنی شده ایران بر اساس توافق با گروه وین در آنکارا با اورانیوم 20 درصد غنی شده مورد مبادله قرار گیرد.

طبق بیانیه تهران از زمان امضای موافقتنامه تبادل سوخت ظرف یک هفته نامه‌ای به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارسال و ایران آمادگی خود را برای این تبادل اعلام کند. درصورتی که موافقتنامه میان ایران و گروه وین امضا شود سوخت ایران در ترکیه امانت گذاری خواهد شد تا تحت نظارت آژانس و ایران باشد.