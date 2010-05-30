"توماس گمنام" موریس بلانشو در راه ایران

مجتبی پورمحسن در گفتگو با خبرنگار مهر، از کتابهای جدیدی که در دست ترجمه دارد اینگونه گفت: "توماس گمنام " نام اثری از موریس بلانشو است که آن را در دهه 60 میلادی نوشته ولی تاکنون در ایران ترجمه نشده است و من این روزها مشغول ترجمه آن برای نشر افکار هستم.

وی ادامه داد: همچنین کتابی با نام "اسکندر کبیر" را برای گروه سنی نوجوان در 100 صفحه در قالب روایت تاریخی در دست ترجمه دارم که قرار است نشر ققنوس آن را منتشر کند. همچنین رمانی با نام "ننگ بشری" از فیلیپ راس را در دست ترجمه دارم و برای چاپ آن صحبتی هم با نشر چشمه داشته ام.

نویسنده رمان "بهار 63" درباره کتابهای دیگرش اینگونه توضیح داد" "کتاب پوچی و شعرهای دیگر" مجموعه ای از 35 شعر آزادم است که آن را انتشارات هزاره سوم اندیشه برای دریافت مجوز نشر به ارشاد فرستاده است. در این کتاب شعرهایی درباره مواجهه انسان با پوچی و مرگ آورده شده و در این شعرها من تحت تاثیر موریس بلانشو هستم.

پورمحسن افزود: چندی پیش ترجمه گزیده‌ای از شعرهای هارولد پینتر را برای نشر هزاره سوم اندیشه انجام دادم که این کتاب در حال حاضر منتظر دریافت مجوز است. پینتر نام این کتاب را "خدا آمریکا را حفظ کند!" که نام یکی از شعرهای مجموعه است، گذاشته است.

وی در توضیح بیشتر این مجموعه شعر بیان کرد: از آنجا که پینتر در کارنامه ادبی اش تعداد زیادی شعر ندارد لذا در این کتاب 20 شعر برگزیده از او همراه با ترجمه گفتگوی مفصل پاریس ریویو با این شاعر و خطابه مشهورش در زمان دریافت جایزه نوبل در سال 2005 آورده شده است.

مترجم "مردی بدون کشور" نوشته کورت ونه گات اضافه کرد: پینتر 8 شعر درباره جنگ و نقد سیاستهای جنگ طلبانه آمریکا دارد که از این شعرها هفت عنوان را در این کتاب آورده ام. دیگر شعرهای این مجموعه فضایی تلخ دارند و و کلا می توان گفت سایه سیاست بر این کتاب افکنده شده است.

پورمحسن همچنین از چاپ مجموعه داستانهایش با نام "داستانهایی درباره اینکه درباره خیانت داستان بنویسیم" خبر داد و گفت: در این کتاب 4 داستان نیمه بلند آمده است و قرار است برای چاپ آن را به نشر افکار بسپارم.

این شاعر در پایان بیان کرد: نگارش رمان جدیدم به نام "آلبوم خانوادگی" به پایان رسیده است. این رمان 180 صفحه‌ای شیوه روایتی پست مدرن دارد ولی به گونه‌ای است که طیفهای مختلف مخاطب بتوانند آن را دنبال کنند.