امسال سيمان فقط به اندازه نياز داخل وارد مي شود

وزير صنايع و معادن در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر در مورد واردات سيمان گفت: امسال اگرچه 5/1 ميليون تن سيمان وارد كشور نشود اما قطعا به اندازه نياز داخلي سيمان وارد كشور خواهد شد.



اسحاق جهانگيري افزود: با اشاره به اظهارات برخي افراد در مورد پايبند نبودن وزارت صنايع و كارخانه هاي سيمان به تعهداتشان براي واردات 5/1 ميليون تن سيمان تا پايان سال جاري گفت: اولا واردات اين ميزان سيمان كار ساده اي نيست و ثانيا قيمت سيماني واردات بسيار بالا است.

اسحاق جهانگيري افزود: نبايد به كارخانجات توليد كننده سيمان زور گفت كه سيمان را با قيمت 65 دلار وارد و به قيمت 20 تا 25 دلار به فروش برسانيد زيرا اين امر منطقي نخواهد بود.

وي، با تاكيد برآزاد بودن قيمت محصولات تصريح كرد: كارخانه هاي سيمان از راندمان بالايي برخوردارند و قيمت هاي مناسبي دارند كه امكان صادرات را برايشان محقق خواهد كرد.

به گفته وي، از سال آينده ميزان توليد سيمان در كشور بيش از تقاضا خواهد بود و سياست وزارت صنايع بر اجراي طرح جامع سيمان است.