توربین گازی و ژنراتور MW 30 پالایشگاه نفت بندرعباس تعمیرات اساسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مهندس ابراهیمی در جمع خبرنگاران دلیل انجام این تعمیرات اساسی را افزایش راندمان و افزایش قابلیت اطمینان کارکرد حسب دستورالعمل های مربوطه عنوان کرد.

وی بیان کرد: تعمیرات اساسی توربین گازی مذکور در تمام مراحل با توانمندی و دانش فنی کارشناسان و متخصصین شرکت پالایش نفت بندرعباس انجام خواهد شد.

ابراهیمی اهم فعالیتهای برنامه ریزی شده در این راستا تعمیرات اساسی کلیه دستگاهها و تجهیزات و قطعات توربین گازی و ژنراتور مربوطه و بازرسی از آنها اعلام کرد.

وی فعالیتهای برنامه ریزی شده را بازرسی و اندازه گیری های ابعاد و کلرنس های موجود مجموعه روتور، پره های ثابت و متحرک و قطعات کمپرسور و تطابق با استانداردهای موجود، تعمیر مجموعه گیربکس کاهنده، گیربکس کمکی، فیلترها، سیستم های روغنکاری و خنک کننده، سیستم سوخت رسانی همچنین تعمیرات اساسی ژنراتور، ترانسفورماتور،11.20KV الکتروموتورها و سوئیچ های مربوطه عنوان کرد.

رئیس نگهداری و تعمیرات شرکت پالایش نفت بندرعباس دیگر اقدامات صورت پذیرفته در زمینه تعمیرات سیستم های کنترلی ابزاردقیق این نوع از توربین گازی را شامل بازدید و بررسی نرم افزار سیستم کنترل Speed Tronic جهت ایجاد تغییرات لازم و همچنین بازدید و تعمیرات سیستم های دور، دما، سوخت، لرزش و اطفاء حریق برشمرد.