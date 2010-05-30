دولت امسال کسر بودجه ندارد/ با شیوه کار دولت در هدفمندی موافق نبودیم

اسدالله بادامچیان در گفتگو با خبرنگار مهر ، درباره متفاوت بودن نگاه مجلس و دولت برای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، اظهارداشت: امر هدفمند کردن یارانه ها کار بسیار ارزشمند و مهمی برای کشوراست و اجرای آن ضرورت دارد. طبیعی است که این کار ممکن است با برنامه ها، راهکارها و راهبردهایی غیر از آنچه دولت آقای احمدی نژاد می گوید انجام شود.

بنده و برخی از دوستانم در مجلس با شیوه کار پیشنهادی دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها همراه و موافق نبودیم

وی افزود: این سخن به آن معناست که بنده و برخی از دوستانم در مجلس با شیوه کار پیشنهادی دولت برای اجرای هدفمند کردن یارانه ها همراه و موافق نبودیم.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: عمده نمایندگان مجلس معتقدند که روش بهتری برای اجرای هدفمند کردن یارنه ها نسبت به آنچه که دولت پیش از ارائه این لایحه به مجلس در نظر داشت، وجود دارد اما در عین حال چون دولت می خواهد این کار را انجام دهد و اصل کار هم مفید است، باید همراهی های لازم در این زمینه را داشت؛ کما اینکه مجلس تا کنون این همراهی را با دولت داشته است.

وی با بیان اینکه اگر اجرای هدفمند کردن یارانه ها کار مهمی به شمار می رود و دولت اجرای آن را به طور جدی دنبال می کند، این موضوع نیازمند همراهی مجلس است، یادآوری کرد که البته سایر قوا هم در این زمینه باید همکاری لازم به منظور اجرای هر چه بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها را داشته باشند و به نظر بنده تا کنون همکاری خوبی با دولت در این زمینه انجام شده است.

یکی از کمک های بسیار ارزشمندی که بیشتر دوستان ما آن را در جهت انجام وظایفشان در برابر مردم، جامعه و نظام انجام دادند مسئله رای ندادن به 20 هزار میلیارد تومان درآمد اضافی دولت از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها بود

نایب رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراها با تاکید بر اینکه مجلس برای انجام هدفمند کردن یارانه ها تا آنجایی که می توانسته به دولت کمک کرده است، گفت: یکی از کمک های بسیار ارزشمندی که بیشتر دوستان ما آن را در جهت انجام وظایفشان در برابر مردم، جامعه و نظام انجام دادند مسئله رای ندادن به 20 هزار میلیارد تومان درآمد اضافی دولت از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها بود.

وی ادامه داد: این موضوع باعث شد که فضا برای سوء استفاده در جهت گرانی های بلاجهت آماده نشود به همین علت هم علیرغم طرح تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها در جامعه موضوع خاصی پیش نیامده است.

بادامچیان عنوان کرد: پیش از تصویب مجلس ذهنیت در دولت این بود که ممکن است با درآمد 20 هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمند کردن یارانه ها دولت نتواند به خوبی این قانون را اجرا کند؛ اما حال متوجه شدند که مجلس کار بسیار خوبی انجام داده است. بعد از آن هم به رئیس جمهور اعلام کردیم که مجلس در این راه همگام با دولت است و آمادگی کمک به دولت دارد.

این نماینده مجلس با اشاره به تاخیر دولت در اجرای هدفمند کردن یارانه ها، اظهارداشت: از ابتدا هم می دانستیم که دولت در 3 ماهه اول سال توان اجرای هدفمند کردن یارانه ها را نخواهد داشت، از سویی دولت ترجیح داد که در 3 ماهه دوم سال جاری هم به دنبال فراهم کردن مقدمات اجرای کار باشد و در نهایت از مهرماه نسبت به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اقدام کند.

قائم مقام حزب موتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: در هر حال اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها اولین تجربه درباره این موضوع و کار سنگینی است؛ لذا مجلس باید در این راه دولت را همراهی کند.

وی اضافه کرد: حال که دولت به این نتیجه رسیده که از 6 ماهه دوم سال قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند مجلس این مساعدت را داشته و امیدوار است که دولت در 6 ماه این قانون را به نحو احسن اجرا نماید.

بادامچیان در پاسخ به این سئوال که اگر هدف دولت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در 6 ماهه دوم سال کسب 20 هزار میلیارد تومان درآمد طی 6 ماه باشد، آیا این موضوع خلاف قانون نیست و فشار را بر مردم زیاد نمی کند ؟ گفت: خیر، امسال ما این موضوع را موکول به زمان نکردیم. یعنی دولت را موظف به کسب درآمد 20 هزار میلیارد تومانی طی یک سال ندانستیم بلکه در واقع دست دولت را باز گذاشتیم که اگر بخواهد در مدتی از یک سال هم این کار را انجام دهد، قادر به انجام این کار بوده و مشکل قانونی در این زمینه نداشته باشد.

یکی ازکارهای مهم مجلس که باعث رضایت دولت نیز شد این است که در سال جاری درآمدهای گاز، نفت و میعانات گازی در بودجه بعد از 31 سال دیده شد که این اموضوع ز خدمات بزرگ مجلس هشتم نیز به شمار می رود

وی با اشاره به اینکه دولت در سال جاری کسری بودجه ندارد، تاکید کرد که یکی از امتیازهای ما این است که ارائه متمم بودجه در سال جاری را از سوی دولت شاهد نخواهیم بود.

نائب رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراها در پایان به اضافه درآمد دولت در سال جاری اشاره کرد و گفت: یکی ازکارهای مهم مجلس که باعث رضایت دولت نیز شد این است که در سال جاری درآمدهای گاز، نفت و میعانات گازی در بودجه بعد از 31 سال دیده شد که این موضوع از خدمات بزرگ مجلس هشتم نیز به شمار می رود.