5 یوزپلنگ طی چهار سال گذشته در جاده یزد - بندرعباس کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، از سال 1383 تا 1387 در مجموع پنج یوزپلنگ در جاده یزد - بندرعباس که از داخل منطقه حفاظت شده کالمند و بهادران می گذرد کشته شدند، از این رو در حال حاضر تصادفات جاده ای یکی از عوامل مهم تهدید یوزپلنگها به شمار می رود.

پروژه یوزپلنگ آسیایی به همین منظور در صدد است تا بتدریج در تمامی زیستگاههای یوزپلنگ اقدام به نصب تابلوهای هشدار دهنده برای رانندگان و آگاهی رسانی به آنها کند که در این ارتباط با هماهنگی وزارت راه و ترابری،‌ تاکنون هشت تابلو در منطقه حفاظت شده کالمند و بهادران نصب شده است.

پیش از این نیز 18 تابلوی هشدار دهنده برای رانندگان خودروهای عبوری در مسیر جاده طبس به راور کرمان نصب شده بود که به این ترتیب شمار تابلوهای نصب شده در زیستگاههای یوزپلنگ به 26 تابلو رسید.



یوزپلنگ آسیایی یکی از گونه های در خطر انقراض جهان است که تنها جمعیت محدودی از آن در ایران باقی مانده است و هم اکنون تحت حمایت سازمان محیط زیست و برنامه محیط زیست سازمان ملل قرار دارد.