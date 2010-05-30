تا تغییر ساختار وزارت ارشاد سرپرست دفتر چاپ هستم

یوسف افراش در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره ابلاغ حکم مدیریت دفتر چاپ وزارت ارشاد، گفت: هنوز حکمی به من ابلاغ نشده است و من فعلاً به عنوان سرپرست مشغول به کار هستم.

معاون سابق جلال ذکایی (مدیر مستعفی دفتر چاپ وزارت ارشاد) ادامه داد: حکم سرپرستی من پابرجاست و باید ساختار وزارت ارشاد عوض شود و معاونت‌ها و اداراتی که قرار است در هم ادغام شوند، مشخص شوند . آن زمان تعیین مدیر جدید امکانپذیر خواهد بود.

افراش پس از بحثهای چند ماهه درباره استعفای جلال ذکایی از مدیریت دفتر امور چاپ وزارت ارشاد سرپرستی این مجموعه را بر عهده گرفت و حکم سرپرستی وی در شرایطی ابلاغ شد که سیدمحمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 25 اسفندماه به خبرنگار مهر گفته بود: هنوز شخصی به این سمت منصوب نشده و منتظر نهایی شدن ساختار اداری وزارتخانه هستیم چرا که ممکن است دفتر چاپ و اداره ‌کل کتاب در یکدیگر ادغام شوند.

یوسف افراش لیسانس مدیریت دولتی دارد و مدتی نیز با پست کارشناس و مسئول اداره حمایت و نظارت بر صنعت چاپ مشغول به کار بوده است.