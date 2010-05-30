بیانیه نیویورک تل آویو را به هراس انداخت/ نتانیاهو به دیدار اوباما می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه هاآرتص، "بنیامین نتانیاهو" روز سه شنبه هفته جاری به آمریکا می رود تا در دیدار با "باراک اوباما" از وی بخواهد از وارد شدن فشارهای بین المللی بر اسرائیل به منظور خلع سلاح هسته ای آن جلوگیری کند.

این روزنامه در ادامه می نویسد : نتانیاهو در این دیدار از اوباما خواهد خواست تا نظر آمریکا درباره بیانیه پایانی نیویورک را به طور روشن بیان کند.

بر اساس این گزارش، مجمع بازنگری ان.پی.تی روز جمعه 7 خرداد پس از یک ماه بحث و بررسی با صدور بیانیه ای به کار خود پایان داد که مهمترین موضع آن عاری سازی خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای و درخواست از رژیم صهیونیستی برای پیوستن به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای بود.

بر اساس این گزارش، مجمع بازنگری ان.پی.تی در نشست سال 1995 خود قطعنامه ای را صادر کرده بود که هدف از آن رسیدن به خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای بود اما اکنون پس از گذشت 10 سال این قطعنامه به تحقق نرسده و از همین رو بود که پیش از آغاز نشست سال جاری تحرکات گسترده ای برای احیای این قطعنامه از سوی کشورهای خاورمیانه به ویژه مصر آغاز شد و نتیجه آن قید شدن 10 بند به بیانیه پایانی مجمع سال 2010 بود که یکی از مهمترین بندها تاکید بر ضرورت پیوستن رژیم اشغالگر قدس به معاهده ان.پی.تی بود.