به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله محمد یزدی شامگاه شنبه در گردهمایی معاونان تبلیغ استان‌ها و شهرستانها که در مهدیه مسجد مقدس جمکران برگزار شد با تأکید بر اینکه باید بدانیم که در کشور چه می‌گذرد، عنوان کرد: باید دوست و دشمن را بشناسیم و در موضع گیری‌ها و تصمیم‌ها حق را رعایت کنیم چرا که انسان‌هایی که از حق دفاع می‌کنند خداوند نیز از آنها حمایت خواهند کرد.



وی با بیان اینکه در تاریخ 31 ساله انقلاب فتنه‌های زیادی در کشور بوجود آمده است، خاطر نشان کرد: خداوند در همه آن فتنه‌ها به مردم ما کمک کرد و امروز در شرایطی هستیم که می‌توانیم به راحتی از دین حرف بزنیم.



نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه ماهیت جریان فتنه در کشور مشخص شده است، خاطر نشان کرد: امروز برای همه ثابت شده است که برخی دانسته یا ندانسته قصدی جز براندازی نداشته است که شر این فتنه با کمک درایت‌های مقام معظم رهبری کوتاه شد.



وی در ادامه با تأکید بر اینکه روحانیون نباید خودشان را در این جریانات کنار بکشند، تصریح کرد: باید همواره حق و دین را حمایت کرد و اگر این امر صورت گرفت خداوند نیز ما را حمایت خواهد کرد.



یزدی با بیان اینکه دین تنها عبادات فردی نیست، افزود: توجه به حاکمیت دین بسیار مهم است و نباید در مقابل کسانی که در برابر ولایت فقیه می‌ایستند سکوت کرد.



وی خاطر نشان کرد: امروز توطئه دشمنان و نقشه آنها این است که ولایت فقیه را مورد هجمه قرار دهند.



طلاب باید از حکمت علمی برخوردار باشند



در سخنانی اظهار داشت: حکمت به دو بخش علمی و عملی تقسیم می‌شود، حکمت علمی همان جهان شناختی و رابطه هستی داران با هستی بخش است که بحث بسیار مهمی در معارف الهی است که با آیات و روایات و موارد فلسفی آن را بحث می‌کنند.



یزدی با بیان اینکه طلاب باید از حکمت علمی برخوردار باشند، تصریح کرد: حکمت علمی باید تا جایی برسد که انسان جز خدا هیچ چیز را موثر نداند و همه چیز را از خدا بداند که آیات فراوانی در این زمینه در قرآن داریم.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه بعد از حکمت علمی، نوبت حکمت عملی می رسد، اظهار داشت: حکمت عملی به سه قسم جامعه، خانواده و شخص انسان تقسیم می‌شود.



یزدی ادامه داد: کشور داری یک حکمت است، خانواده و فرزند داری حکمت است و قوانین خاصی دارد و رابطه انسان با خدا و خلق ، در راستای اخلاق به شمار می‌رود، مربوط به شخص انسان است.



وی با تأکید بر اینکه طلاب باید با حکمت عملی آشنا باشند، افزود: طلاب که توفیق دارند به عنوان پیام آور معارف الهی به عامه مردم باشند باید از این بخش‌های حکمت اشنایی لازم را داشته باشند، رسیدن به اخلاق، حکمت مداری و خانواده داری کار آسانی نیست و باید روی آنها کار شود.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم عنوان کرد: بحث اخلاق این نیست که انسان بداند چه چیزی رذایل و چه چیز فضایل است، بلکه در عمل باید به آن پایبند باشد.



یزدی خاطر نشان کرد: با حکمت علمی، خیر کثیر نصیب انسان نمی‌شود ممکن است فردی صاحب‌نظر هم باشد اما در عمل اعتقادی به جهان بینی الهی و اسلامی نداشته باشد و آنچه مورد اشاره قرآن است همان حکمت عملی است که خیر کثیر برای انسان می‌باشد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به مسئله موعظه اشاره کرد و عنوان داشت: بعد از حکمت نوبت به موعظه است که راه دعوت به خداست، زمانی که انسان مردم را راهنمایی کند اما خودش عمل نکند همه آثار را از بین می‌برد.



مردم به رفتار و ظاهر طلاب توجه دارند



یزدی با بیان اینکه رفتار و کردار روحانیون بسیار مهم است اضافه کرد: مردم به رفتار و ظاهر طلاب توجه دارند و اگر ببینند یک روحانی منظم نیست و به قولش پایبند نیست چگونه به ما اعتماد کنند، عمل ما خودش دعوت کننده مردم به خوبی و راه خداست.



وی ابراز داشت: نفس پوشیدن لباس روحانیت رسالت و دعوت است، چرا که هر کجا ظاهر می‌شویم مردم می‌گویند این فرد طلبه است و پیام آور دین خدا می‌باشد.



یزدی اظهار داشت: رقتی یک روحانی بدون داشتن هیچ سمتی در جامعه حضور می‌یابند این خود یک نوع تبلیغ است و روحانیون باید رفتار و کردار خود را در جامعه کنترل کنند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم یادآور شد: امام خمینی‌(ره) غیر از اینکه یک استاد بزرگ فلسفه، سیاست و مفسر و عارف بزرگی بود، یک عالم اخلاق بود که عالمان بزرگی نظیر شهید مطهری و شهید محراب آیت الله اشرفی اصفهانی درس اخلاق ایشان را درک کرده بودند.



یزدی در ادامه به شرایط کنونی کشور اشاره کرد و افزود: روحانیون نباید روش قدیمی‌ها را داشته باشند که تنها به نماز و روزه و دعا و مسجد اکتفا کنند چرا که این روش، روشی طاغوتی است.



وی ادامه داد: این روش را دشمنان تبلیغ می‌کنند که به حوزه‌های علمیه نیز سرایت کرد، آنها می‌گفتند روحانی خوب کسی است که کار به کار حکومت نداشته باشد و تنها به عبادت خود مشغول باشد.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود به جایگاه مسجد مقدس جمکران اشاره کرد و گفت: مسجد مقدس جمکران امروز یکی از پایگاه‌های مهم تبلیغ اسلام و تشییع است.



یزدی اضافه کرد: در ایامی خاص عده زیادی ازمردم برای عبادت به این مکان مقدس می‌آیند چرا که این مسجد نوعی از درجه ظهور حضرت مهدی‌(عج) و و زیر سایه ایشان می‌باشد.