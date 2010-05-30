فردا آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ارشد/ 55 هزار نفر پذیرفته می شوند

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: 213 هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 مجاز به انتخاب رشته شدند که با احتساب متقاضیانی که در دو رشته شرکت کرده بودند، بالغ بر 222 هزار نفر در آزمون مجاز شدند.

وی اظهار داشت: از تعداد کل مجازین آزمون اسامی 50 هزار نفر به عنوان پذیرفته شده نهایی اعلام می شود که با احتساب استعدادهای درخشانی که با تأیید سازمان سنجش معرفی می شوند، این تعداد به بیش از 55 هزار نفر می رسد.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان می توانند تا ساعت 24 روز آینده ابتدا نسبت به تهیه و مطالعه دقیق دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی اقدام و کد رشته محل های مورد نظر خود را استخراج و به ترتیب علاقه مرتب کنند و پس از آن کد رشته‌های انتخابی خود را در فرم پیش‌نویس درج و پس از اطمینان از صحت کد رشته محل‌های انتخابی خود، انتخاب رشته کنند.

خدایی گفت: سیستم انتخاب رشته هوشمند است و می تواند به عنوان مثال انتخاب کد رشته محلی که داوطلب در آزمون آن شرکت نکرده و یا مجاز به انتخاب رشته نشده باشد و یا اینکه داوطلب در گرایشی از گرایشهای رشته امتحانی خود مجاز به انتخاب رشته نشده است را به داوطلب متذکر شود.