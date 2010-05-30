ناصر یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بکارگیری IMS در شبکه های مخابراتی برای ارتقای شبکه های NGN انجام می گیرد گفت: در ابتدا قرار بود شبکه های نسل آینده (NGN) جایگزین شبکه مخابرات فعلی شود اما از آنجایی که IMS شکل ارتقا یافته شبکه NGN است تصمیم بر پیاده سازی این سیستم در کشور گرفته شد.

وی گفت: به منظور پشتیبانی از تکنولوژی IMS و پیاده سازی آن در شبکه مخابرات فعلی با چندین وندور مخابراتی وارد مذاکره شده ایم تا از اوایل تیر ماه تجهیزات خود را به صورت آزمایشی در دو شهر قزوین و شیراز نصب کنند.

یوسف پور خاطرنشان کرد: آمدن استانداردهای سیستمهای جایگزین مالتی مدیا (IMS) را می توان به عنوان پیوندی میان سرویسهای شبکه هوشمند و سرویسهای اینترنتی برای ارتباطات چندرسانه ای برشمرد.

عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران هدف از این اقدام را پیشرفته ساختن خدمات مخابراتی ارائه شده بوسیله شبکه های مخابراتی سنتی عنوان کرد و به مهر گفت: سازگاری بین روشهای متفاوت شبکه ها برای ارسال تماس روی تکنولوژی شبکه آینده باید مورد بررسی قرار گیرد.

پیش از این قرار بود امسال شبکه های NGN در کشور پیاده سازی شود که سرویسهای جدید ارزش افزوده مانند کنفرانس تصویری، تماس تصویری، دیتا و اینترنت را از طریق خط تلفن در جامعه ارائه می کرد.