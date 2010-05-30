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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۰:۱۵

مسابقات بین المللی سارایوو/

تیم والیبال نشسته دخانیات به فینال راه یافت

تیم والیبال نشسته دخانیات به فینال راه یافت

دخانیات، نماینده باشگاهی ایران در تورنمنت بین المللی والیبال نشسته سارایوو به فینال این رقابت ها راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال نشسته دخانیات ایران در دیدارهای مقدماتی تورنمت بین المللی سارایوو مقابل تیم های روسیه، لهستان، کرواسی و آلمان به برتری دست یافت.
 
نماینده والیبال نشسته کشورمان عصر امروز برای کسب عنوان قهرمانی مقابل تیم فانتومی بوسنی، میزبان این رقابت ها به میدان خواهد رفت.

تورنمنت بین المللی والیبال نشسته سارایوو، با شرکت نمایندگانی از کشورهای آلمان، مجارستان، کرواسی، بوسنی، ایران، روسیه و لهستان در جریان است.
 

کد مطلب 1091953

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