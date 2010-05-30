بیمارستان ربع قرنی در گذر وعده ها / تنها درمانگاه پلدختر هم تعطیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان پلدختر، در حالیکه سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان وعده کرده بود که تا پایان اردیبهشت ماه بیمارستان 64 تختخوابی پلدختر تجهیز و به بهره برداری برسد که این روزها خبر تعطیلی تنها درمانگاه شهرستان پلدختر به منظور "انتقال تجهیزات آن به بیمارستان جدید!" موج اعتراضات شهروندان پلدختری را به همراه داشته است.

بیمارستان موسوم به 25 تختخوابی پلدختر که چندین سال است در مرکز شهر مشکلات مردم را تا حدودی رفع می کرد هم اکنون به دلیل آنچه آماده شدن بیمارستان 64 تختخوابی عنوان شده است تعطیل و امکانات و وسایل آن به این بیمارستان انتقال داده شده است که این امر موجب ارائه اعتراضات مردم و مسئولان در قالب طوماری به امام جمعه این شهرستان شده است.

حوادث خونین جاده های پلدختر و خدمات درمانی محدود

یک معلم پلدختری در این رابطه به خبرنگار مهر در این شهرستان گفت: شهر پلدختر که در جنوب لرستان واقع شده با توجه به اینکه محل تلاقی و ثقل چندین استان شمال - جنوب و غرب کشور است حوادث خونین رانندگی در آن رخ می دهد و نیاز به مراکز درمانی مجهز دارد.

وی افزود: با توجه به موقعیت جغرافیایی این شهرستان چند بیمارستان مجهز جهت رفع نیازهای درمانی ضروری به نظر می رسد که این خواسته مردم در دولت فعلی و دولت های قبلی پیگیری شد و یک بیمارستان در داخل شهر که نیازهای درمانی مردم را انجام دهد راه اندازی شد.

جودکی گفت: بیمارستان امام خمینی پلدختر در مرکز و در دسترس مردم قرار داشت و مردم در هر ساعت از شبانه روز حتی با پای پیاده می توانستند به بیمارستان مراجعه کنند و کارهای درمان خود را انجام دهند.

وی افزود: دو هفته است با آماده شدن بیمارستان 64 تختخوابی پلدختر متاسفانه بیمارستان 25 تختخوابی امام خمینی این شهر تخلیه شده و بر سر در این بیمارستان پارچه نوشته ای وجود دارد که مردم را به محل بیمارستان 64 تختخوابی واقع در کوی بسیجیان هدایت می کند.

تعطیلی یک بیمارستان بهای احداث بیمارستان جدید!

یک خانم خانه دار صحبتهای وی را دنبال می کند و گفت: در کجای گفته شده که با هر تولدی باید مرگی صورت گیرد اگر بیمارستانی در خارج شهر ساخته شده چه لزومی دارد بیمارستان مرکز شهر را تعطیل کنند.

وی افزود: آیا در سایر شهرهای دیگر کشور همه بیمارستان ها در خارج شهر قرار دارند و آیا هر شهر تنها باید یک بیمارستان داشته باشد. واقعیت چیست چرا مسوولان به فکر توسعه شهرستان نیستند.

وی گفت: فرماندار پلدختر در دیدار مسئولان بیمارستان قول تهیه سرویس ایاب و ذهاب برای بیمارستان را دادند اما این سرویس شبانه روزی نیست و بیمارانی که نیمه شب باید به بیمارستان مراجعه کنند با مشکل مواجه هستند و هزینه ای که باید به آژانس پرداخت کنند خیلی بالا است و بیماران می توانند در صورت وجود سرویس ایاب و ذهاب این مبلغ را صرف هزینه درمان خود کنند.

فاصله بیماران تا بیمارستانی در خارج از محدوده شهر!

یک شهروند پلدختری نیز گفت: افتتاح بیمارستان 64 تختخوابی پلدختر در منطقه کوی بسیجیان(تنگ علی) یک ضرورت اجتناب ناپذیر است اما دلیل نمی شود که بیمارستان دیگری تعطیل شود و مشکلات عدیده ای برای مردم بوجود آید.

بهمن حسنوند افزود: وقتی به شهرهای دیگر کشورمان مسافرت می کنیم مردم خواسته هایی را مطرح می کنند که ما حتی تصورش را برای شهرمان نمی توانیم بکنیم، اما اگر خوب دقت کنیم می بینیم که شهر ما نیز نیازمند این خدمات است اما کسی نیست که این کار را انجام دهد.

وی با اعتراض از برچیده شدن بیمارستان امام خمینی (ره) در مرکز شهر افزود: واقعا ما به این اقدام مسئولان معترض هستیم زیرا شب هنگام با کدام وسیله باید خود را به بیمارستان خارج از شهر برسانیم و این از توان مالی ما خارج است مسئولان فکری در این زمینه بکنند و بیمارستان 25 تختخوابی شهر را راه اندازی کنند چرا که مشکلاتی عدیده ای برای مردم ایجاد شده است.

انتقاد امام جمعه پلدختر؛ بنا نیست با ساخت بیمارستان جدید، بیمارستان دیگر را تعطیل کرد

امام جمعه شهرستان پلدختر نیز روز گذشته در خطبه های نماز جمعه این هفته با توجه به اعتراضات مردمی در زمینه تعطیلی بیمارستان امام خمینی پلدختر اظهار داشت: یکی از مطالبات مردم شهرستان پلدختر راه اندازی و به بهره برداری رسیدن بیمارستان 64 تختخوابی است که متاسفانه با گذشت حدود 25 سال هنوز این امر محقق نشده است.

حجت الاسلام محمد تقی صرفی پور افزود: مسئولان مربوطه به جای تکمیل و راه اندازی این بیمارستان مجهز بیمارستان امام خمینی را تعطیل کردند که این امر موجب بروز مشکلاتی برای مردم و اعتراض آنها شده است.

وی خاطر نشان کرد: بنا نیست که ما به جای ساخت یک بیمارستان جدید، بیمارستان دیگری را تعطیل و امکانات و وسایل آن را منتقل کنیم.

امام جمعه پلدختر از مسئولان خواستار رسیدگی به موضوع و رفع این مشکل شد و بیان داشت: بیمارستان امام خمینی (ره) در مرکز شهر و دردسترس مردم قرار داشت ولی بیمارستان 64 تختخوابی که هنوز به بهره برداری نرسیده خارج از شهر و در منطقه کوی بسیجیان واقع شده است که این امر موجب شده در هنگام شب و برای کارهای جزئی بیماران هزینه ایاب و ذهاب پرداخت کنند.

بیمارستان ربع قرنی شهرستان پلدختر در گذر وعده ها!

بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان پلدختر با وجود گذشت بیش از 24 سال از آغاز کار ساخت آن و وعده های مکرر مسئولان هنوز در انتظار به بهره برداری به سر می برد.

در حالیکه مردم شهرستان پلدختر سالهاست در انتظار افتتاح بیمارستان پلدختر به سر می برند رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در همایش سلامت در شهرستان پلدختر عنوان کرد: بیمارستان 64 تختخوابی شهرستان پلدختر اردیبهشت ماه سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

این سخنان رئیس دانشگاه علوم پزشکی در حالی مطرح می شد که پیش از آن وزیر مسکن و شهرسازی در سخنانی که در جمع خبرنگاران شهرستان پلدختر عنوان کرد تاریخ بهره برداری از این بیمارستان را اواخر فروردین ماه سالجاری عنوان کرد.

علی نیکزاد در سفری که اسفندماه سال گذشته به استان لرستان داشت عنوان کرد: بیمارستان شهرستان پلدختر تا پایان فروردین سال 89 افتتاح خواهد شد که در این راستا وزارت مسکن مطالبات پیمانکار را تا آخر اردیبهشت ماه پرداخت خواهد کرد و بیمارستان فروردین ماه بهره برداری خواهد شد.

با وجود وعده وزیر مسکن و شهرسازی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی لرستان بازهم بهره برداری از این بیمارستان ربع قرنی را به دلیل عدم تجهیز آن به تاخیر انداخت تا این بیمارستان تجهیز شود.

این روزها با "انتقال تجهیزات" بیمارستان 25 تختخوابی پلدختر به محل بیمارستان 64 تختخوابی و تعطیلی بیمارستان داخل شهر پلدختر علامت سوالهای متعددی در اذهان شهروندان پلدختری نقش بسته است که به نظر می رسد مسئولان باید برای این عملکرد خود پاسخی داشته باشند.

به هر حال با گذشت 24 سال از کلنگ زنی بیمارستان پلدختر بهره برداری از این بیمارستان هر روز به تعویق می افتد تا این بیمارستان به عمر بسیاری از بیماران پلدختری کفاف ندهد و این در حالی است که بیمارستان مرکز شهر نیز به دلیل بهره برداری از بیمارستان جدید به تعطیلی کشانده شده است.

این در حالی است که شهرستان پلدختر به عنوان یکی از پر ترددترین شهرستانهای کشور در مسیر ترانزیت شمال به جنوب همواره شاهد تصادفات جاده ای بسیاری بوده است که مصدومان آن به بیمارستانهای شهرهای همجوار انتقال یافته اند که این امر زمینه صدمات جبران ناپذیری را فراهم کرده است.