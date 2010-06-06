سیدعبدالحمید احمدی درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: دوره های آموزش مجازی با هدف استفاده از فضای مجازی و رعایت اصل صرفه جویی در وقت و هزینه ها نسبت به دوره های حضوری برگزار می شود در حال حاضر بخشی از دوره هایی که در جهاد ارائه می شده به دوره های مجازی تبدیل شده است.

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی با اشاره به روند توسعه ای جهاد دانشگاهی در حوزه های علمی کاربردی خاطرنشان کرد: 10 درصد دانشجویان علمی کاربردی در جهاد دانشگاهی حضور دارند که این رقم قابل توجهی است.

وی با اعلام اینکه در حال حاضر 40 شعبه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی با بیش از 40 هزار دانشجو فعال است، گفت: برگزاری دوره های علمی کاربردی با رویکرد تربیت افراد ماهر در حوزه های مرتبط با مشاغل از جمله اهدافی است که جهاد دنبال می کند.



احمدی یادآور شد: سعی می شود با افزایش سطح کیفی آموزشها در این راستا در حوزه آموزش علمی کاربردی گام موثری برداشته شود تا با این رویکرد بتوانیم دوره های جدیدی را مرتبط با تخصص هایی که در مراکز پژوهشی وجود دارد تدوین و تعریف کنیم.

راه اندازی شش شعبه علمی کاربری در جهاد دانشگاهی

معاون آموزشی جهاد دانشگاهی همچنین از راه اندازی شش شعبه علمی کاربردی درقزوین، گرگان، بروجن، ماهدشت، سنندج و اردبیل خبرداد و افزود: چنانچه در سایر استانها و شهرستانها شرایط ایجاد شعبه علمی کاربردی فراهم شود این کار پیگیری خواهد شد.

وی در ادامه درخصوص ایجاد مراکز آموزشی کوتاه مدت و تخصصی جدید جهاد دانشگاهی افزود: ایجاد مراکز آموزشی در جهاد دانشگاهی تابع ضوابط و مقررات خاصی است و با مجوز شورای نظارت و گسترش مراکز آموزشی این نهاد می توان برای توسعه مراکز آموزشی با رعایت چارچوبها اقدام کرد.

احمدی با اشاره به ظرفیت 125 مرکز آموزشی کوتاه مدت جهاد دانشگاهی در سراسر کشور و امکان آموزش بیش از 500 هزار نفر در سال در این مراکز، در خصوص برنامه جهاد دانشگاهی برای توسعه دوره های کوتاه مدت تخصصی افزود: در طراحی و تدوین دوره های جدید و انتشار منابع و بسته های آموزشی مرتبط و همچنین در برگزاری دوره های تخصصی مشترک با دانشگاهها و مراکز آموزشی معتبر بین المللی، اقداماتی در حال شکل گیری است.