120هزار نفر همچنان شاکی پرونده سادات/ اعتمادی که زندگیها را بر باد داد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، در جریان این پرونده تعدادی افراد سودجو اقدام به گرفتن پول از مردم بدون ارائه هیچ مدرک و سندی می کردند و در قبال این پول بعد از ۲۰ تا ۳۰ روز دو برابر این مبلغ را در اختیار فرد صاحب پول قرار می دادند.
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افراد موسوم به سادات که نه سید و نه ایرانی هستند با گرفتن رقمهای کلان از مردم پس از حدود یک ماه دو برابر آن را به مردم می دادند
در آن مدت این افراد با گرفتن هر یک میلیون تومان از مردم در عرض 20 تا 30 روز، دو میلیون تومان به آنها پس می دادند. این باعث شد درصد بالایی از مردم خوزستان اقدام به در اختیار گذاشتن پول خود نزد این افراد کنند. اما نکته جالب این بود که بعد از گذشت 20 روز کسی رضایت نمی داد پول خود با سود آن را( یعنی دو برابر اصل پول) را پس بگیرد و مجددا پول خود را نزد این افراد نگه می داشت به امید اینکه پول خود بازهم افزایش یابد و اینگونه بود که در این ماجرا که حدود چهار ماه به طول انجامید کمتر کسی بود که به پولی از این بابت رسیده باشد.
کلاهبردارانی که قیمت خانه و خودروی اهواز را پایین آوردند!
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کلاهبرداران آنقدر پول از مردم گرفتند که برای انبار کردن آنها مجبور شدند چندین خانه اجاره و پولهای مردم را مانند کاه و جو در اتاقها انبار کنند
این افراد که خود را سید مینامیدند شبکهای تشکیل دادند و از مردم، مضاربهای پول میگرفتند. کمکم شبکه توسعه یافت و حدود 100 نفر سرگروه پیدا کرد البته بعدها مشخص شد که موسس اصلی این شبکه نه سید است، نه ایرانی، بلکه یک عراقی است و در این بین تقریبا 4000 میلیارد ریال پول از مردم کلاهبرداری شده است.
همان موقع بسیاری از مراجع نسبت به غیرشرعی بودن پول های این افراد به مردم هشدار دادند ولی مردم حاضر به اجتناب از کار خویش نبودند تا اینکه نیروی انتظامی با مشاهده شدت گرفتن کار و ترس از ایجاد فاجعه ای غیر قابل کنترل، در یک اقدام ناگهانی کلیه این افراد را دستگیر و پولهای آنها را ضبط کرد.
اکثر این افراد سود جو اکنون دربند هستند و مردم بسیاری چشم انتظار دریافت بخشی از اصل مبلغ خود لحظه شماری می کنند.
دادستان اهواز پیش از این در این خصوص گفته بود: پرونده موسوم به سادات در مرحله دادسرا رو به اتمام است و کیفرخواست برای متهمان صادر شده است. اموالی که از متهمان کشف شده بود را بین مردم تقسیم کردیم و تنها چیزی که باقی مانده پول فروش خودروهاست که چون هنوز ساز و کاری برای پرداخت آن نداریم، باقی مانده است.
فرهادی تصریح کرد: از طرفی چون بیش از یک میلیون تومان نمی توانیم به هر طلبکار پرداخت کنیم، از کسانی که چندین میلیون تومان از دست داده اند مشکلی حل نمی شود مگر اینکه مصوبه ای باشد که دست ما را باز بگذارد تا به کسانی که پول بیشتری از دست داده اند، وام بیشتری بدهیم.
|طلب 120 هزار شاکی 312 میلیارد تومان است اما تاکنون حدود 27 میلیارد تومان بین مردم تقسیم شده و برای پرداخت نیز رقم مصوب هنوز به دادگستری پرداخت نشده است
|دادستان اهواز
اما نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی در خصوص آخرین اقدامات این پرونده به خبرنگار مهر در اهواز گفت: بعد از اینکه به عنوان نماینده مردم اهواز در مجلس انتخاب شدم دومین نامه من به رئیس جمهور در خصوص این پرونده بزرگ اقتصادی بود که رئیس جمهور در همان زمان به غلامحسین الهام، وزیر وقت دادگستری دستور حل این مشکل را داد.
سید شریف حسینی ادامه داد: در سفر دوم هیئت دولت به استان خوزستان از دولت خواستیم که اگر توانایی حل این مشکل و برطرف کردن نیازهای مالی شاکیان این پرونده را ندارد، اعلام کند تا ما یک راهکار جدید ارائه دهیم، دولت هم اعلام کرد به علت حجم بالای مطالبات از این پرونده توانایی حل و پرداخت مطالبات مردم گرفتار در این پرونده را نداریم.
وی افزود: در همان موقع به رئیس جمهور گفتیم یک وام با بهره پائین به صورت قرض الحسنه به مردمی که با از دست دادن پول های خود با مشکلات فراوانی مواجه هستند پرداخت کنید که رئیس جمهور به این موضوع موافقت کرد و دستور پرداخت 15000 میلیارد ریال وام قرض الحسنه به مالباختگان را صادر کرد.
نماینده مردم اهواز در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: دو ماه بعد به اتفاق استاندار خوزستان از طریق بانک مرکزی موضوع پرداخت وام به مالباختگان را پیگیری کردیم که بعد از آن یک نامه از رئیس بانک مرکزی آمد که این بانک با پردخت وام 10 میلیون ریالی موافقت کرده است که ما با آن مخالفت کردیم ولی بهمنی اعلام کرد پرداخت وام با مبلغ بالاتر از مبلغ 10 میلیون ریال به مصوبه شورای پول و اعتبار به ریاست رئیس جمهور نیاز دارد.
حسینی اضافه کرد: در بررسی این پرونده به همراه استاندار متوجه شدیم که 85 درصد مردم پولی در حدود 10 میلیون و کمتر از آن را پرداخت کرده اند به همین دلیل به رئیس بانک مرکزی اعلام کردیم که پرداخت وامهای 10 میلیون ریالی را آغاز کند که این موضوع همزمان با تغییر و تحول در دادگستری خوزستان و رفتن محمد جعفری دولت آبادی و آمدن محمد باقر الفت بود و رئیس جدید هم اعلام کرد که باید موضوع را بیشتر بررسی کنم.
|درصددیم برای کسانی که مال از دست رفته آنها بیش از 10 میلین ریال بوده دستور پرداخت وامهایی با مبالغ 100 تا 200 میلیون ریال دریافت کنیم
|نماینده مردم اهواز در مجلس
عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در صدد هستیم برای کسانیکه مال از دست رفته آنها بالاتر از 10 میلیون ریال بوده است، نیز از طریق رئیس جمهور دستور پرداخت وام هایی با مبالغ 100 تا 200 میلیون ریال را دریافت کنیم.
حسینی در خصوص پول هایی که نیروی انتظامی از دست افراد سود جو ضبط کرده است، گفت: مبالغ ضبط شده بسیار اندک است و قابلیت رفع مشکلات مالباختگان را ندارد ضمن اینکه تعداد اندکی از مردم حدود 50 درصد مطالبات خود را دریافت کرده اند.
وی ادامه داد: تنها دارائی های موجود نیز خودروهای این افراد است که با فروش آنها نیز نمی توان حتی بخش اندکی از مطالبات مردم را پرداخت کرد.
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