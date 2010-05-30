رقابت 49 هزارنفر در کنکور ارشد پزشکی/ پرستاری دارای بیشترین شرکت کننده

به گزارش خبرنگار مهر، از میان 49 هزار شرکت کننده، 7 هزار و 237 نفر در رشته پرستاری شرکت کرده اند که بیشترین میزان شرکت کننده را تشکیل می دهند. 36 هزار و 125 داوطلب زن و 13 هزار و 871 داوطلب مرد در این دوره در 51 رشته به رقابت می پردازند.

کارت ورود به جلسه آزمون از روز 22 تا 28 خردادماه جاری تنها به صورت اینترنتی از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت قابل دسترسی است.

آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی در 16 رشته در نوبت صبح پنجشنبه 27 خرداد، در 16 رشته در نوبت عصر پنجشنبه 27 خرداد و در 19 رشته در نوبت صبح جمعه 28 خرداد در 51 رشته و 24 شهر برگزار می شود.