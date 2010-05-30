کوروش باقری سرمربی تیم ملی وزنه برداری بزرگسالان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این تصمیم در پایان نشستی با حضور حسین رضازاده، سرپرست، داراب ریاحی نایب رئیس فدراسیون، جورج زالای و علی پاکیزه جم (اعضای کادر فنی تیم های ملی وزنه برداری) و کوروش باقری اتخاذ شد.

بر این اساس، مسئولیت تمرین نفرات بزرگسال اردوی تیم های ملی برعهده باقری قرار می گیرد و جورج زالای و علی پاکیزه جم نیز به عنوان کادر فنی تیم جوانان فعالیت می کنند.

پس از این نشست، کوروش باقری که سابقه مربیگری در تیم ملی وزنه برداری را دارد با حضور در اردوی تیم های ملی، توسط حسین رضازاده و داراب ریاحی رسما به نفرات ملی پوش معرفی شد.