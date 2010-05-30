مصطفی مستور در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: "یوفوک" ناشر اندونزیایی رمان "روی ماه خداوند را ببوس" را طبق قراردادی که با من امضاء کرده، در اندونزی منتشر کرد.
وی درباره نحوه توزیع این کتاب در اندونزی افزود: بر اساس قرارداد این ناشر مانند بسیاری از ناشران ایرانی در اولین چاپ 2000 نسخه از کتاب را توزیع کرده و در چاپهای بعدی و با توجه به میزان استقبال از رمان، تیراژ آن را افزایش میدهد.
این نویسنده با اشاره به موضوع محوری رمان "روی ماه خداوند را ببوس" ابراز امیدواری کرد استقبال خوبی از این رمان در اندونزی پرجمعیتترین کشور مسلمان جهان صورت گیرد.
مستور همچنین از امضای قرارداد مربوط به کپی رایت اثر با ناشر آن (یوفوک) خبر داد.
"یوفوک" از ناشران معتبر اندونزی است که چاپ کتاب "رمز داوینچی" را نیز بر عهده داشته است.
نظر شما