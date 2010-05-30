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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

کوروش باقری:

بی نظمی در اردو را به هیچ عنوان تحمل نمی‌کنم

بی نظمی در اردو را به هیچ عنوان تحمل نمی‌کنم

سرمربی جدید تیم ملی وزنه برداری گفت تنها چیزی که به آن فکر می کند ارتقای سطح کیفی تیم ملی وزنه برداری است و برای رسیدن به این جایگاه به هیچ عنوان بی نظمی در اردو را تحمل نمی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دارنده مدال طلای مسابقات جهانی آنتالیا در سال 2001 ، با بیان اینکه از ابتدا هم به دنبال پست و مقام در وزنه برداری نبوده، افزود: برای اینکه حسن نیت خود را نشان دهم قبل از آنکه حکمی از طرف فدراسیون وزنه برداری برایم صادر شود به حسین رضازاده گفتم در هر کجا که تشخیص می دهد می توانم مفید واقع شوم، کار خواهم کرد و برایم فرقی نمی کند که چه سمتی داشته باشم. من به هر شکل حاضر بودم با فدراسیون همکاری کنم و این طور نبود که مثل برخی دوستان توقع داشته باشم فقط اسمم در فدراسیون وزنه برداری باشد.

باقری در پاسخ به این سئال که آیا حضور او در اردو، با حضور جورج زالای و علی پاکیزه جم تداخل خواهد داشت یا خیر، گفت: خوشبختانه پاکیزه جم و زالای هم در نشستی که با حسین رضازاده داشتند، از انتخاب من به عنوان مربی تیم ملی بزرگسالان استقبال کردند. در این نشست مقرر شد من به این دو مربی در بحث فنی کمک کنم، اما برای آنکه تداخلی در کارهایمان ایجاد نشود، تمرکز من روی نفرات بزرگسالان باشد و آنها نیز ملی پوشان جوان را نیز نظر بگیرند.

کد مطلب 1091980

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