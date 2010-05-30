تمامی مساجد شهرستان هرسین شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام حمید قبادی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این طرح طی دو مرحله شامل شناسایی مساجد روستایی و مساجد شهری به اجرا در می آید.

وی بابیان اینکه در حال حاضر هرسین دارای 38 مسجد روستایی و 15 مسجد شهری است، افزود: طرح شناسایی مساجد شامل تکمیل هفت برگ پرسشنامه برای هریک ازمساجداست که می بایستی توسط کارشناس مساجد و تشکلهای دینی، تکمیل شود.

قبادی بیان کرد: در این پرسشنامه ها مشخصات، کدشناسایی، موقعیت و شهرت محلی مسجد، تجهیزات خدماتی،نیازمندیهای ضروری مسجد،وضعیت ساختمانی (سخت افزاری)، نام بانی یا واقف مسجد، فعالیتهای فرهنگی، خادم، پایگاه بسیج، کانون وانجمن اسلامی وامام جماعت مسجد است که باید توسط کارشناس مساجد بصورت حضوری در روستاها و نقاط شهری تکمیل و در رایانه ثبت شود.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی هرسین خاطرنشان کرد: اجرا طرح مذکور از نیمه دوم خرداد شروع و پیش بینی می شود تا اول مهر کلیه مساجد شهری و روستایی هرسین شناسنامه دار شوند.