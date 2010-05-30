مهدی انوری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: سازمان لیگ فدراسیون فوتبال به تمامی باشگاه‌های لیگ برتری و هیئت‌های فوتبال سراسر کشور ابلاغ کرده است، قراردادهایی که رقم آنها بالاتر از 350 میلیون تومان است را ثبت نکنند. ما نیز به دنبال ابلاغ این دستور قراردادهایی که بالاتر از این رقم را ثبت نمی کنیم.

وی با اشاره به اینکه هیئت فوتبال استان تهران از ساعت 11 تا 21 هر روز آماده ثبت قرارداد بازیکنان لیگ برتری تیم‌های تهرانی است، افزود: علاوه بر این، قانون ثبت قرارداد برای بازیکنان در سنین مختلف را نیز مدنظر قرار می دهیم و براساس ابلاغ سازمان لیگ عمل می کنیم.

"سازمان لیگ فدراسیون فوتبال براساس آخرین تصمیم گیری خود اعلام کرده است، کلیه بازیکنان بالای 28 سال باید قراردادشان با تیم‌های لیگ برتری حداقل یک و حداکثر پنج ساله باشد و بازیکنان پایین تر از 28 سال نیز می بایست قراردادی با باشگاه لیگ برتری به امضا برسانند که حداقل دو و حداکثر پنج ساله باشد."

دبیر هیئت فوتبال استان تهران در خصوص فعالیت‌های تیم‌های لیگ برتری این استان در فصل نقل و انتقالات گفت: تاکنون باشگاه استیل آذین قرارداد 6 بازیکن خود را تمدید کرده است و دو بازیکن جدید را خدمت درآورده است. قرارداد تمامی این بازیکنان در هیئت فوتبال استان تهران به ثبت رسیده است. فرشید کریمی نیز قرارداد خود را با باشگاه راه آهن تمدید کرده و این قرارداد را به ثبت رسانده است.

"کاظم برجلو، مهدی محمدی، حمید نشاط جو، محمد غلامی، فریدون زندی و علی عشوری‌زاد قرارداد خود را با باشگاه استیل آذین بمدت دو سال تمدید کرده‌اند و سوشا مکانی و میلاد زنیدپور نیز رسما به عضویت این تیم درآمده‌اند".

انوری در خاتمه تصریح کرد: هنوز فعالیت باشگاه‌ها در فصل نقل و انتقالات بصورت جدی آغاز نشده است. تیمهای لیگ برتری فعلا مشغول مذاکره و گفتگو با نفرات مورد نظر خود هستند و کم کم برای ثبت قرارداد در هیئت فوتبال حضور پیدا می کنند.

فصل نقل و انتقالات دهمین دوره رقابتهای لیگ برتر از روز 4 خردادماه آغاز شده است و تا روز 28 تیرماه نیز ادامه خواهد داشت. این دوره از مسابقات از روز 4 مرداد ماه آغاز می شود.