طلاق در شهرهای مهاجر پذیر بیشتر است

ناهید رام پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: آخرین آمار جمع آوری شده توسط مرکز اطلاعات و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان نشان می دهد که 8 دهم درصد از جمعیت زنان بالای 10 سال کشور به دلیل طلاق بدون همسر هستند ولی این رقم در مورد مردان چهار دهم درصد است. در واقع نتیجه این آمار حاکی از آن است که معمولا مردان بعد از طلاق بیشتر اقدام به ازدواج مجدد می کنند.

رام پناهی اظهار داشت: در سالهای 75 تا 85 طلاق در بین سنین 10 تا 24 سال کم شد ولی در بین افراد 25 تا 54 ساله افزایش یافته است، همچنین طلاق در سنین کمتر از 24 سال و بالای 55 سال کمتر شده است.

معاون مرکز اطلاعات و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان تصریح کرد: در صورتی که میزان طلاق را بر اساس تقسیم بندی سن زوجها بررسی کنیم، بیشترین میزان طلاق کشور در سنین 20 تا 24 سال هم در مردان و هم در زنان رخ می دهد که نشانگر این است که اغلب زوجها در سالهای اول ازواج اقدام به طلاق می کنند.

به گفته وی، 27 درصد طلاقهایی رخ داده بین سنین 25 تا 28 سال بوده که رده سنی آن برای مردان بین 25 تا 29 سال و برای زنان بین 20 تا 24 سال است.

وی تاکید کرد: فراوانی کل طلاقها در استانهای مختلف کشور نشان می دهد که این رقم با میزان توسعه یافتگی استانها ارتباط دارد به طوری که میزان طلاق در استانهای مرزنشین بیشتر است و رقم آن با میزان تقید و تبعیت از سنت هر استان رابطه معکوس دارد.

به گفته رام پناهی، طلاق در شهرهای مهاجر پذیر به دلیل اختلال قومی و فرهنگی و همچنین در حواشی شهرها و حاشیه نشینهای کلان شهرها بیشتر است.

وی ادامه داد: بررسی وضعیت پرونده ها در قوه قضائیه و دفاتر زنان و کودکان نشان می دهد که اغلب دعاوی مربوط به مطالبه مهریه، مطالبه نفقه، جهیزیه و اجرت المثل بوده است.

وی با بیان این که بیشترین دعاوی زناشویی در مرحله اول طلاق توافقی و بعد غیرتوافقی است و در رتبه سوم مطالبه مهریه است، افزود: البته این مواردی است که به عنوان دلیل ظاهری طلاق برای زودتر به نتیجه رسیدن پرونده از طرفین اعلام می شود و عموما دلایل اصلی اعلام نمی شود.

وی ادامه داد: به همین دلیل پیشنهاد شده است که قبل از این تشکیل پرونده توسط افراد مددکار پرسشنامه ای پر شود که علل اصلی درخواست طلاق را بتوان بررسی کرد.