به گزارش خبرنگار مهر، در پی ایرادات پنج گانه شورای نگهبان به اساسنامه تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها، دولت کارگروه ویژه ای برای رفع این ایرادات تشکیل داد.

در ادامه این کارگروه ایرادات وارده شورای نگهبان به اساسنامه این سازمان را رفع و سپس برای تائید دوباره به شورای نگهبان ارسال کرده است.

البته پیگیریهای مهر برای اعلام جزئیات این خبر ادارمه دارد.

ایرادات شورای نگهبان به اساسنامه تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها به شرح ذیل بوده است:

1- افزایش منابع در ماده 2 از این جهت که مشخص نیست که آیا به تصویب مجلس می‌رسد یا خیر؟ ابهام دارد و همچنین نظر به اینکه منظور از شورای عالی هم معلوم نیست ابهام داشته است.

2- تضییق اعضای مجمع عمومی در ماده 8 مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.

3- ماده 9 و تبصره آن مغایر اصل 141 قانون اساسی شناخته شد.

4- در ماده 9 از این جهت که دیگر اعضای هیئت مدیره را چه کسی تعیین می‌کند روشن نیست.

5- اطلاق بند 3 ماده 16 از این جهت که معلوم نیست که آیا رعایت اصل 139 قانون اساسی لازم است یا خیر ابهام دارد.