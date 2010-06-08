آیه روز:

وَمِنْهُم مَّن یَسْتَمِعُ إِلَیْکَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَکِنَّةً أَن یَفْقَهُوهُ وَفِی آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن یَرَوْاْ کُلَّ آیَةٍ لاَّ یُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوکَ یُجَادِلُونَکَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِیرُ الأَوَّلِینَ .

برخى از آنان به تو گوش فرا مى‏دهند و[لى] ما بر دلهایشان پرده‏ها افکنده‏ایم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینى [قرار داده‏ایم] و اگر هر معجزه‏اى را ببینند به آن ایمان نمى‏آورند تا آنجا که وقتى نزد تو مى‏آیند و با تو جدال مى‏کنند کسانى که کفر ورزیدند مى‏گویند این [کتاب] چیزى جز افسانه‏هاى پیشینیان نیست .

سوره انعام، آیه 25

حدیث امروز:

امام علی (ع) :

قد بصرتم ان ابصرتم ، و قد هدیتم ان اهتدیتم ، واسمعتم ان استمعتم.

چهره حقیقت به شما نشان داده شده است اگر چشم بینا داشته باشید وسائل هدایت در اختیار شما است اگر اهل هدایت باشید و صدای حق در گوش شما است اگر گوش شنوا داشته باشید .

نهج البلاغه