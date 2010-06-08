آیه روز:
وَمِنْهُم مَّن یَسْتَمِعُ إِلَیْکَ وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَکِنَّةً أَن یَفْقَهُوهُ وَفِی آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن یَرَوْاْ کُلَّ آیَةٍ لاَّ یُؤْمِنُواْ بِهَا حَتَّى إِذَا جَآؤُوکَ یُجَادِلُونَکَ یَقُولُ الَّذِینَ کَفَرُواْ إِنْ هَذَآ إِلاَّ أَسَاطِیرُ الأَوَّلِینَ .
برخى از آنان به تو گوش فرا مىدهند و[لى] ما بر دلهایشان پردهها افکندهایم تا آن را نفهمند و در گوشهایشان سنگینى [قرار دادهایم] و اگر هر معجزهاى را ببینند به آن ایمان نمىآورند تا آنجا که وقتى نزد تو مىآیند و با تو جدال مىکنند کسانى که کفر ورزیدند مىگویند این [کتاب] چیزى جز افسانههاى پیشینیان نیست .
سوره انعام، آیه 25
حدیث امروز:
امام علی (ع) :
قد بصرتم ان ابصرتم ، و قد هدیتم ان اهتدیتم ، واسمعتم ان استمعتم.
چهره حقیقت به شما نشان داده شده است اگر چشم بینا داشته باشید وسائل هدایت در اختیار شما است اگر اهل هدایت باشید و صدای حق در گوش شما است اگر گوش شنوا داشته باشید .
نهج البلاغه
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