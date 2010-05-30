300 تور گردشگری داخلی و خارجی در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی مومنی صبح یکشنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: با توجه به اهمیت و تاثیر مستقیم فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی در رشد و توسعه گردشگری به خصوص گردشگری داخلی، دفاترخدمات مسافرتی گلستان در سال گذشته 130 تور داخلی برگزار شد.

وی اظهار داشت: توسعه گردشگری داخلی که همواره از آن به عنوان پیش شرط توسعه گردشگری خارجی و عاملی برای ورود گردشگر به کشور یاد می‌شود، موضوع مهمی است که مورد توجه مسئولان گردشگری قرار دارد، به ویژه در چند سال اخیر با محوریت قرار دادن شعار همگانی، همه‌مکانی و همه‌زمانی کردن سفر این توجه دو چندان شده است.

وی خاطرنشان کرد: در سال گذشته سه هزار و 263 نفر در تورهای داخلی این استان شرکت کرده اند و پیش بینی می شود امسال شش هزار نفر در این تورها حضور یابند.

این مسئول عنوان کرد: در سال گذشته با برگزاری 187 تورخارجی از این استان، بیش از هفت هزار نفر در تورهای خارجی این استان شرکت کردند.

مومنی اظهار داشت: با برپایی این تورها، گامهای مثبتی جهت توسعه ورونق گردشگری استان برداشته شده وجاذبه های گردشگری این استان بیش از پیش معرفی شود.



