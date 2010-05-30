کتاب «توجیه باور: آری یا نه؟» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم کتاب «توجیه باور: آری یا نه؟» نوشته محمدعلی مبینی درباره بررسی آرای «ویلیام آلستن» انتشار یافت.
نویسنده، این کتاب را در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم کرده است که در فصل اول، اندیشههای مبنایی آلستن در وجودشناسی و معرفتشناسی باور را بیان کرده و در فصل دوم، توجیهگرایی در اندیشه متقدم آلستن را بررسی میکند.
مبینی در فصل سوم کتاب خود، توجیهستیزی در اندیشه متأخر آلستن را بررسی کرده و نهایتا در فصل چهارم، دیدگاههای ضد توجیهی آلستن را نقد و سپس پیشنهاد جایگزین خود را برای معرفتشناسی باور مطرح میکند.
نویسنده معتقد است که راه گریزی از توجیه به عنوان مسئلهای مربوط به مقام ارزیابی تهایی باور نیست و استدلال آلستن برای انکار توجیه غیرقابل دفاع است.
لازم به ذکر است، چاپ اول کتاب در تیراژ 1400 نسخه از سوی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و روانه بازار نشر شده است.
قم - خبرگزاری مهر: کتاب «توجیه باور: آری یا نه؟» از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم کتاب «توجیه باور: آری یا نه؟» نوشته محمدعلی مبینی درباره بررسی آرای «ویلیام آلستن» انتشار یافت.
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