کتاب «توجیه باور: آری یا نه؟» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم کتاب «توجیه باور: آری یا نه؟» نوشته محمدعلی مبینی درباره بررسی آرای «ویلیام آلستن» انتشار یافت.



نویسنده، این کتاب را در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم کرده است که در فصل اول، اندیشه‏های مبنایی آلستن در وجودشناسی و معرفت‏شناسی باور را بیان کرده و در فصل دوم، توجیه‏گرایی در اندیشه متقدم آلستن را بررسی می‏کند.



مبینی در فصل سوم کتاب خود، توجیه‏ستیزی در اندیشه متأخر آلستن را بررسی کرده و نهایتا در فصل چهارم، دیدگاه‏های ضد توجیهی آلستن را نقد و سپس پیشنهاد جایگزین خود را برای معرفت‏شناسی باور مطرح می‏کند.



نویسنده معتقد است که راه گریزی از توجیه به عنوان مسئله‏ای مربوط به مقام ارزیابی تهایی باور نیست و استدلال آلستن برای انکار توجیه غیرقابل دفاع است.



لازم به ذکر است، چاپ اول کتاب در تیراژ 1400 نسخه از سوی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و روانه بازار نشر شده است.

