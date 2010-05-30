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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۹:۲۲

کتاب «توجیه باور: آری یا نه؟» منتشر شد

قم - خبرگزاری مهر: کتاب «توجیه باور: آری یا نه؟» از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم کتاب «توجیه باور: آری یا نه؟» نوشته محمدعلی مبینی درباره بررسی آرای «ویلیام آلستن» انتشار یافت.

نویسنده، این کتاب را در یک مقدمه و چهار فصل تنظیم کرده است که در فصل اول، اندیشه‏های مبنایی آلستن در وجودشناسی و معرفت‏شناسی باور را بیان کرده و در فصل دوم، توجیه‏گرایی در اندیشه متقدم آلستن را بررسی می‏کند.

مبینی در فصل سوم کتاب خود، توجیه‏ستیزی در اندیشه متأخر آلستن را بررسی کرده و نهایتا در فصل چهارم، دیدگاه‏های ضد توجیهی آلستن را نقد و سپس پیشنهاد جایگزین خود را برای معرفت‏شناسی باور مطرح می‏کند.

نویسنده معتقد است که راه گریزی از توجیه به عنوان مسئله‏ای مربوط به مقام ارزیابی تهایی باور نیست و استدلال آلستن برای انکار توجیه غیرقابل دفاع است.

لازم به ذکر است، چاپ اول کتاب در تیراژ 1400 نسخه از سوی پژوهشکده فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر و روانه بازار نشر شده است.
 

کد مطلب 1092002

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