عشق به امام (ره) پشتوانه ما در خدمت رسانی به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف در جلسه ستاد ارتحال حضرت امام (ره) که عصر شنبه و با حضور معاونان شهرداری و شهرداران مناطق 22 گانه برگزار شد با بیان این مطلب اظهار داشت: اگر شبانه روز شکرگزار این نعمت که خدا ما را در عصر امام (ره) قرار داده باشیم نمی توانیم شکرهمه نعمت را به جا آوریم. ما در جامعه اسلامی و در سایه امام خمینی (ره) تربیت شده، زندگی و فعالیت کردیم و این نظام مقدس را به برکت امام (ره) و شهدا داریم.

وی تاکید کرد: بزرگداشت این روز که از ایام الله است و یاد و ذکر امام خمینی (ره) بر ما واجب است.

شهردار پایتخت به تقارن 14 خرداد سالروز ارتحال امام خمینی (ره) با روز جمعه و برپایی نماز عبادی - سیاسی جمعه اشاره کرد و ادامه داد: حضور در جوار مرقد امام خمینی (ره)، برپایی نماز جمعه به امامت رهبر معظم انقلاب و حضور مردم ، نشانگر وحدت جامعه اسلامی است و دشمنان در داخل و خارج از مرزهای این سرزمین باید بدانند انقلاب خروشان ما با تاسی به آرمانهای امام و شهدا، تحت رهبری مقام معظم رهبری ادامه دارد و همه دل داده این روش و منش هستند.

وی با اظهار امیدواری از اینکه تلاش تمامی مسئولان و کارکنان شهرداری در این روز ذخیره آخرت محسوب شود به ذکر نکاتی در خصوص هر چه بهتر انجام شدن وظایف شهرداری در برگزاری مراسم ارتحال امام خمینی (ره) پرداخت.

در ادامه این جلسه دکتر عیسی شریفی، معاون امور مناطق شهرداری تهران گفت: تمامی معاونتها، مناطق و ادارات شهرداری تهران صد درصد آماده برگزاری مراسم در روز 14 خرداد هستند.

وی افزود: طبق برنامه ریزیهای انجام شده، استقرار مناطق و سازمانها نیز ظرف یک تا دو روز آینده در محوطه حرم حضرت امام خمینی (ره) انجام می شود.

سید مناف هاشمی، رئیس ستاد ارتحال حضرت امام (ره) در شهرداری نیز با اشاره به افزایش تعداد زائران در سال جاری اظهار داشت: ادارات، معاونتها و مناطق شهرداری برای برگزاری مراسم سال جاری از پتانسیل بیشتری برخوردار شده اند.

وی ادامه داد: تمامی مناطق به جز منطقه یک در محوطه حرم و در پهنه های تعیین شده به زائران خدمات می دهند و منطقه یک نیز پشتیبانی برگزاری مراسم در جماران را به عهده خواهد داشت.

مدیر کل فرهنگی شهرداری تهران نیز به برپایی 6 فرهنگسرا در حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) در روز 14 خرداد اشاره کرد و گفت: فرهنگسرای امام دل ها، خورشید ولایت، امید امام (ره)، یادگار امام (ره)، بانوی انقلاب و شهدای گمنام ، فرهنگسراهای موضوعی هستند که در قسمتهای مختلف محدوده حرم در آن روز فعالیت می کنند.

رمضانی افزود: 60 نوع محصول فرهنگی ویژه مناطق مختلف و همچنین چهار نوع محصول عمومی در فرهنگسراها و پهنه مناطق توزیع می شود.

مدیر عامل شرکت شهر سالم نیز از راه اندازی 300 متر بیمارستان صحرایی در محدوده حرم خبر داد و گفت: این بیمارستان شامل اورژانس، دندانپزشکی و بخشهای ویژه آقایان و بانوان است.

دکتر غفاری ادامه داد: 17 آمبولانس نیز برای این روز در نظر گرفته شده که مجهز به ICU و CCU است.