میشل سلیمان راهی سوریه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الخلیج چاپ امارات، منابع آگاه در دمشق اعلام کردند که میشل سلیمان در روزهای آتی عازم سوریه خواهد شد.

بنا بر اعلام این منابع، سلیمان به منظور رایزنی با مقامهای سوریه در سایه چالشهای مشترک دو کشور و تهدیدات فراروی منطقه به ویژه تهدیدات رژیم صهیونیستی و ادعای این رژیم مبنی بر ارسال موشکهای اسکاد به لبنان راهی سوریه خواهد شد.

رژیم صهیونیستی اخیرا در راستای تهدیدات خود علیه لبنان سناریوی جدیدی را مبنی بر ادعای قاچاق موشکهای اسکاد به لبنان آغاز کرده است. این ادعا با واکنش مقامات مختلف لبنان مواجه شده، به طوری که "سعد الحریری" نخست وزیر لبنان نیز اظهار داشت که ادعای وجود سلاح هایی از نوع موشکهای اسکاد در لبنان تکرار سناریوی وجود سلاح های کشتار جمعی در عراق است.

خاطرنشان می شود با سفر میشل سلیمان به سوریه در سال 2008 و مهمتر از آن سفر سعد الحریری به دمشق در دسامبر 2009 فصل جدیدی از تاریخ روابط دو کشور گشوده شد.