آمادگی جمکو برای تولید انبوه موتورهای الکتریکی هوشمند

به گزارش خبرگزاری مهر، میرعلی‌اکبر اصل خادمی در این باره توضیح داد: شرکت جمکو هم‌اکنون قادر است موتورهای هوشمند را که برای نخستین بار در کشور طراحی و تولید کرده، به صورت انبوه تولید کند که البته هنوز زیرساخت‌های لازم برای استفاده بهینه از این موتورها به طور کامل در کشور فراهم نشده است.

وی با تاکید بر لزوم آماده شدن زیرساخت‌های IT برای استفاده از موتورهای هوشمند در کشور اظهار داشت: به عنوان مثال هنوز سیستم وایمکس به طور کامل در کشور راه‌اندازی نشده که بتوان از طریق آن با موتورهای هوشمند تبادل اطلاعات کرد.

وی افزود: ‌نمونه اولیه موتورهای هوشمند در شرکت جمکو طراحی و تولید شده و قرار است به زودی 30 عدد از این موتورها روانه بازار شود تا مشخص گردد که وضعیت بازار این موتورها در کشور چگونه است.

خادمی با اشاره به طراحی و تولید نخستین ژنراتور یک مگاوات ایرانی در شرکت جمکو ، اظهار داشت: طراحی و تولید تمامی قطعات این ژنراتور در شرکت موتورهای الکترونیکی جوین صورت گرفته که به زودی رونمایی می شود و انواع 2 ، 3 ، 4 و 5 مگاوات این ژنراتور نیز در دست تولید است.

وی گفت: ‌در سال 87 معادل 12 تا 13 نوع محصول جدید تولید کردیم و هم‌اکنون قادریم موتورهای بیش از 850 کیلووات را نیز تولید کنیم.

اصل خادمی تاکید کرد: موتورهای ساخت جمکو در صنایع مختلفی مانند سیمان، آب و فاضلات و نفت و گاز کاربرد های فراوانی دارند. وی همچنین با اشاره به تولید نمونه اولیه الکتروموتورهای مغناطیس دائم در جمکو گفت: برای نخستین بار نمونه اولیه الکتروموتور ضد انفجار نیز در شرکت ساخته شده است.



مدیرعامل جمکو همچنین با بیان این‌که قابلیت طراحی و ساخت ژنراتور‌های هزار کیلو وات در این شرکت وجود دارد، عنوان کرد:‌ کنسرسیوم متشکل از شرکت‌های ماشین‌سازی اراک، تام ایران خودرو و جمکو قرار است سه هزار مگاوات ژنراتور و توربین گازی بسازد که در این زمینه با یک شرکت اتریشی مذاکره شده است.