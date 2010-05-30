طرح "استان شدن کرج" تا دو ماه آینده وارد صحن علنی مجلس می شود

عزیز اکبریان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اشاره به مطرح شدن لایحه استان البرز با محوریت کرج در کمیسیون امور شوراها و داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون اجتماعی و امنیت ملی افزود: پس از مطالعه و اقدامات کارشناسی و تائید نظر مرکز پژوهشهای مجلس کمیسیونهای مربوطه به تصویب این طرح پاسخ مثبت دادند.

وی با اشاره به حجم برنامه های موجود مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به موافقت کمیسیونهای مربوطه و رایزنی های صورت گرفته، پیش بینی می شود این لایحه تا دو ماه آینده وارد صحن علنی مجلس شود.

این نماینده مجلس با بیان اینکه برنامه پنج ساله دوم دولت تاکنون به مجلس ارائه نشده است، خاطرنشان کرد: در صورت ورود این برنامه به صحن علنی مجلس، پروسه بررسی طرح استان البرز با محوریت کرج در اولویت بعدی کار مجلس قرار می گیرد.

اکبریان اراده قوی نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی برای تحقق هرچه سریعترتشکیل استان البرز را یادآور شد و بیان داشت: این مهم از سوی نمایندگان مردم کرج به جد در حال پیگیری است و امیدواریم به زودی نیز شاهد نتایج حاصل از این تلاش ها باشیم.

این مسئول تشکیل استان البرز را درخدمات رسانی هرچه بیشتر به مردم غرب استان تهران مثبت ارزیابی کرد و گفت: با این ارتقاء ساختاری بسیاری از مشکلات موجود در کرج رفع می شود.