مجلس اجرایی شدن طرح برداشت مترو از صندوق ذخیره را دنبال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن مقیمی با بیان این مطلب اظهار کرد: براساس این طرح دولت مکلف است که امکان برداشت از حساب صندوق ذخیره ارزی را برای مترو فراهم سازد که امیدواریم هرچه سریعتر اقدامات لازم برای تخصیص اعتبارات مصوب صورت گیرد و مجلس نیز نقش نظارتی خود را برای تحقق این طرح با جدیت و تا به ثمر رسیدن طرح دنبال خواهد کرد.

وی تصریح کرد: در آخرین جلسه ای که نمایندگان مجلس با مسئولان وزارت کشور، وزارت اقتصاد و دارایی و مدیران شهرداری های کشور داشتند، موضوع تاخیر دولت در پرداخت دو میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی به مترو تهران و سایر شهرهای کشور پیگیری شد و از مسئولان خواستیم زمینه اجرایی شدن این طرح را هرچه سریعتر فراهم کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس شوری اسلامی با بیان اینکه طی یک ماه آینده جلسه ای دیگر برای پیگیری آخرین وضعیت اجرایی شدن این طرح برگزار خواهد شد گفت: با توجه به اینکه قانون برداشت مترو از صندوق ذخیره ارزی در روزنامه رسمی ثبت شده، عملا قانون ابلاغ شده تلقی می شود و از تاریخ 30 اردیبهشت ماه وزارت دارایی باید قانون را اجرا کند که امیدواریم هرچه سریع تر اعتبارات مصوب محقق شود تا مترو تهران و سایر شهرهای کشور بتوانند با اعتبارات خوبی که به تصویب رسیده مسیر توسعه را سریعتر طی کنند.

وی ادامه داد: همچنین در آخرین جلسه تشکیل شده در این مورد، مقرر شد مسئولان وزارت کشور سریعتر سهم هر یک از کلان شهرها را با توجه به وضعیت و مشکلات حمل ونقل و توسعه خطوط مترو در این شهرها از اعتبارات مصوب مترو از صندوق ذخیره ارزی مشخص کنند که امیدواریم این موضع نیز به سرعت پیگیری شود.

رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید میزان جابجایی حمل و نقل عمومی از طریق مترو به 30 درصد افزایش یابد که تحقق این مهم به سرمایه گذاری و حمایتهای جدی تمام مسئولان بستگی دارد و انتظار می رود که دولت نیز به وظایف خود در این زمینه به خوبی عمل کند.