لزوم کاهش همه جانبه روابط ایران با روسیه و چین در صورت صدور قطعنامه

حشمت الله فلاحت پیشه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به احتمال تصویب و صدور قطعنامه دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت، اظهارداشت: ما از قطعنامه تحریمی تازه علیه کشورمان استقبال نمی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه صدور قطعنامه جدید به معنای تسلیم جمهوری اسلامی ایران نیست، گفت: تاکنون 3 قطعنامه علیه جمهوری اسلامی ایران صادر شده است و معتقدم که باید تلاش کنیم تا قطعنامه دیگری علیه ما صادر نشود.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تفاوت این دوره با دوره های گذشته خاطرنشان کرد: تفاوت این دوره با دوره های گذشته وجود دو رویه است که یکی از آنها بیانیه تهران و در پیش گرفتن رویه ای منصفانه وعادلانه است که البته این رویه تا حد زیادی جنبش غیرمتعهدها را نیز با خود همراه کرده است و دیگری صدور قطعنامه ها ودر پیش گرفتن رویه قبلی یعنی همان تداوم فشار علیه جمهوری اسلامی ایران است.

وی با تاکید بر لزوم انجام مذاکره جدی با روسیه وچین جهت عدم تصویب وصدور قطعنامه تازه علیه تهران گفت: اگر روسیه وچین با ایالات متحده در صدور قطعنامه تحریمی تازه علیه تهران همراه شوند این یک ننگ تاریخی برای آنها محسوب خواهد شد.

نماینده مردم اسلام آباد غرب تصریح کرد: اگر روسیه و چین در شورای امنیت مجددا علیه ایران رای بدهند تهران باید روابط خود با آنها را بطور جدی و همه جانبه کاهش دهد.

وی معتقد است که اجماعی برای تصویب وصدور قطعنامه تازه علیه تهران در شورای امنیت حاصل نخواهد شد زیرا بیانیه تهران که نشاندهنده حقانیت وحسن نیت ایران بود تا میزان قابل توجهی موجب عدم فراگیری و اجماع اعضای شورای امنیت بر سر تصویب وصدور قطعنامه جدید شده است.



فلاحت پیشه دربیان واکنش جمهوری اسلامی ایران نسبت به تصویب وصدور قطعنامه جدید در شورای امنیت نیز به مهر گفت: جمهوری اسلامی ایران ابتدا باید همه تلاش خود را برای عدم صدور قطعنامه در شورای امنیت بکند اما درعین حال هم باید آمادگی برخورد با آن را داشته باشد واز این تهدید بعنوان یک فرصت استفاده کند.