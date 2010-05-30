حسن غفوری فرد، عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، هدفمند کردن یارانه ها را جراحی بزرگ اقتصادی در کشوردانست و اظهارداشت: با توجه به اصرار رئیس جمهور مبنی بر تصویب هر چه زودتر این قانون از سوی مجلس پیش از ارائه آن، نمایندگان نتظار داشتند که زیر ساخت های اجرای آن فراهم باشد و یا حداکثر در 3 ماهه اول سال جاری شاهد فراهم شدن این زیر ساخت ها از سوی دولت می بودیم.

وی افزود: متاسفانه علیرغم گذشت چندین ماه از تصویب قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط مجلس ملاحظه می کنیم که زیر ساخت های لازم برای اجرای آن هنوز فراهم نشده است.

غفوری فرد با بیان اینکه دولت برای اطمینان از چگونگی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در حال حاضر به صورت پایلوت در 3 استان این قانون را اجرا کرده است، تصریح کرد: اجرای هدفمند کردن یارانه ها در 3استان کشور به صورت آزمایشی به معنای هدفمند کردن واقعی یارانه ها در آن استانها نیست.

وی ادامه داد: در اجرای آزمایشی هدفمند کردن یارانه ها تنها امکانات پرداخت یارانه نقدی در 3 استان در نظر گرفته شده در حال انجام است چون یکی از مباحث اصلی هدفمند کردن یارانه ها بحث آزادسازی قیمت حامل های انرژی است که این موضوع فعلا در دستور قرار نگرفته است.

نمی توان در یک نقطه از کشور قیمت حامل های انرژی را افزایش داد اما در نقاطی دیگر این امر انجام نشود. لذا قرار است قیمت حامل های انرژی از زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها در سراسر کشور به صورت یکپارچه آزاد گردد

عضو کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد که نمی توان در یک نقطه از کشور قیمت حامل های انرژی را افزایش داد اما در نقاطی دیگر این امر انجام نشود. لذا قرار است قیمت حامل های انرژی از زمان اجرای هدفمند کردن یارانه ها در سراسر کشور به صورت یکپارچه آزاد گردد.

وی یادآور شد: روح قانون بر این موضوع استوار است که قانون هدفمند کردن یارانه ها هر چه زودتر از سوی دولت اجرا شود.

نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در قانون هم آمده است که 15 روز پس از تصویب قانون توسط مجلس دولت موظف است نسبت به آن قانون اقدام کند؛ البته در این موضوع مجلس زمان اجرا را مشخص نکرده است و دست دولت را برای فراهم کردن زیر ساخت های اجرایی این قانون باز گذاشته است.

غفوری فرد در پایان درباره تعیین چگونگی درآمد دولت از محل هدفمند کردن یارانه ها از سوی مجلس، خاطرنشان کرد: مجلس دست دولت را برای کسب درآمد از محل هدفمند کردن یارانه ها در یک سال برای به دست آوردن 20 هزار میلیارد تومان باز گذاشته است، این موضوع می تواند طی یک سال، نه ماه یا شش ماه از سوی دولت محقق گردد.