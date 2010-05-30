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۹ خرداد ۱۳۸۹، ۱۳:۲۵

در کنفرانس اپل /

استیو بالمر مهمان استیو جابز نمی شود!

استیو بالمر مهمان استیو جابز نمی شود!

این روزها شایعاتی مبنی بر اینکه استیو بالمر رئیس مایکروسافت در کنفرانس جهانی توسعه دهندگان اپل 7 ژوئن در سانفرانسیسکو مهمان ویژه استیو جابز خواهد بود منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس جهانی توسعه دهندگان اپل همانند سالهای گذشته 7 ژوئن برگزار می شود.

"تریپ چاودری" تحلیلگر موسسه Global Equities Research شایعاتی را منتشر کرده است که بر پایه آنها استیو بالمر رئیس و مدیر اجرایی مایکروسافت به مدت 7 دقیقه در این کنفرانس سخنرانی دارد و در آن نسخه جدید Visual Studio 2010  را برای توسعه دهندگانی که برنامه جانبی برپایه سیستم عامل "آی- فن" را ویژه دستگاههای "آی- فن"، "آی- پد" و "آی- پاد لمسی" می سازند معرفی کند.

این درحالی است که مایکروسافت این احتمال را تکذیب کرد و در سایت توییتر نوشت: "استیو بالمر مهمان استیو جابز نخواهد بود."

این روزها برای غول نرم افزاری دنیا چندان خوشایند نیست. در حقیقت به دلیل استقبال از "آی- پد" و "آی- فن" در بازار جهانی، پس از 25 سال سرمایه اپل از مایکروسافت بیشتر شد.

براساس گزارش Macity، استیو بالمر که در حال حاضر در دهلی نو است در این خصوص توضیح داد: "رقابت میان ما و اپل یک رقایت طولانی است. ما رقبای خوبی داریم و خودمان هم برای سایر شرکتها یک رقیب خوب هستیم. ما دوباره موفق خواهیم شد بیشترین سود را ببریم و بی شک در روی زمین شرکتی که بتواند تا این حد سود به دست بیاورد وجود ندارد. خواهیم دید که در آینده چه پیش می آید اما در این میان بسیار خرسندم که می بینم از هر 100 نفر 94 نفر هنوز یک رایانه ویندوز پایه دارد."

کد مطلب 1092023

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