داریوش بابائیان مجری طرح این پروژه سینمایی دراین باره به خبرنگار مهر گفت: فیلمبرداری فیلم سینمایی"چگونه میلیاردر شدم" همچنان در اصفهان ادامه دارد. تا کنون حدود 30درصد از فیلم فیلمبرداری شده است. گروه تولید هم‌اکنون در حوالی میدان امام(ره) اصفهان مشغول کار هستند.

وی ادامه داد: تدوین فیلم از فردا توسط حامد رضی آغاز می‌شود. هنوز آهنگساز این پروژه مشخص نشده‌است واحتمالا تا یک ماه دیگر فیلمبرداری فیلم ادامه دارد.

مهدی امینی‌خواه، السا فیروز اذر، فتحعلی اویسی، کاظم افرندیا، مریم امیر جلالی، کتایون اویسی، یوسف صیادی، محمد شیری و سعید پیردوست بازیگران این فیلم سینمایی هستند. "چگونه میلیاردر شدم" یک کمدی فانتزی است که داستان رضا شاکری را روایت می‌کند که مشکلات عدیده‌ای با خانه و خانواده خود دارد و در حل آنها درمانده است. او برای رفع مشکلات خود در کوران حوادثی باورنکردنی قرار می‌گیرد و در سفری سخت و رویایی سر از دنیای دیگری در می‌آورد. دنیایی که بودن در آن آرزوی هر انسانی است.

عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از: مدیر فیلمبرداری : مرتضی غفوری، دستیار کارگردان و برنامه ریز: میلاد جرموس، منشی صحنه: مسعود جزایری، صدابردار: حمید اسلامی.

